Російські хакери атакували сервіс "єЧерга", наразі система працює без збоїв

Український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атакується країною-агресором. До того ж заклики до здійснення кібератак ширяться російськими пропагандистськими каналами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наразі система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть оперативно проінформовані.

"Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Зараз фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу єЧерги", – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку Анатолій Комірний.

Як наголосили у міністерстві, персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак.

Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок.