В Україні на 16 пунктах пропуску запустили "єЧергу"

Зранку 8 травня розпочався запис в електронну чергу (єЧерга) на нових пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Записатися в електронну чергу можна на сайті echerha.gov.ua або у мобільному застосунку "єЧерга".

Водії можуть обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:

Волинська область

МАПП "Ягодин – Дорогуськ"

МАПП "Устилуг – Зосин"

Львівська область

МАПП "Краківець – Корчова"

МАПП "Рава-Руська – Хребенне"

МАПП "Шегині – Медика"

МАПП "Нижанковичі – Мальховіце"

Чернівецька область

МАПП "Порубне – Сірет"

МАПП "Мамалига – Крива"

Закарпатська область

МАПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь"

МАПП "Дякове – Халмеу"

Вінницька область

МАПП "Могилів-Подільський – Отач"

Одеська область

МАПП "Рені – Джурджулєшти"

МАПП "Старокозаче – Тудора"

МАПП "Виноградівка – Вулканешти"

МАПП "Орлівка – Ісакча"

Наразі єЧергою можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, утім, із липня її хочуть поширити на водіїв автобусів, а з серпня – на власників легкових автомобілів.

Як повідомлялося, 2 травня уряд ухвалив Постанову про розширення проєкту "Електронна черга перетину кордону" (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.

Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".