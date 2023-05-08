В Україні на 16 пунктах пропуску запустили "єЧергу"
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Зранку 8 травня розпочався запис в електронну чергу (єЧерга) на нових пунктах пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
Записатися в електронну чергу можна на сайті echerha.gov.ua або у мобільному застосунку "єЧерга".
Водії можуть обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:
Волинська область
- МАПП "Ягодин – Дорогуськ"
- МАПП "Устилуг – Зосин"
Львівська область
- МАПП "Краківець – Корчова"
- МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
- МАПП "Шегині – Медика"
- МАПП "Нижанковичі – Мальховіце"
Чернівецька область
- МАПП "Порубне – Сірет"
- МАПП "Мамалига – Крива"
Закарпатська область
- МАПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"
- МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь"
- МАПП "Дякове – Халмеу"
Вінницька область
- МАПП "Могилів-Подільський – Отач"
Одеська область
- МАПП "Рені – Джурджулєшти"
- МАПП "Старокозаче – Тудора"
- МАПП "Виноградівка – Вулканешти"
- МАПП "Орлівка – Ісакча"
Наразі єЧергою можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, утім, із липня її хочуть поширити на водіїв автобусів, а з серпня – на власників легкових автомобілів.
Як повідомлялося, 2 травня уряд ухвалив Постанову про розширення проєкту "Електронна черга перетину кордону" (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.
Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
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