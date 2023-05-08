Оптові ціни на бензин та дизпаливо продовжують знижуватися

Гуртові партії дизельного пального з 28 квітня по 5 травня знизилися на 1,25 грн/л, а вартість бензину А-95 просіла на 1 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Ціни на дизпальне у п’ятницю у середньому були на позначці 34 грн/л, а торгівля провадилась у широкому діапазоні 31-38,5 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.

У південному регіоні дизпальне можна було придбати в межах 31-36 грн/л, а за тиждень середня ціна тут знизилася на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л.

У західному регіоні дизпаливо торгувалось за 31,25-36 грн/л, при цьому середня ціна впала на 1,25 грн/л – до 33,75 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП знизились на 0,5-1 грн/л (33-38,5 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 34 грн/л і 35,25 грн/л відповідно.

У східному регіоні дизельне пальне пропонувалось у межах 35-38,5, а за тиждень вартість дизпального тут зменшилась на 0,5 грн/л, до 35,25 грн/л.

Вартість дизпалива на південному кордоні з 28 квітня по 5 травня знизилася на 1 грн/л, до 31 грн/л, в свою чергу на західних пропускних пунктах дизпальне просіло на 1,25 грн/л, до 31,75 грн/л.

У середньому у країні бензин А-95 у п’ятницю можна було придбати за 35 грн/л, а торгівельний діапазон на цей ресурс був у межах 32-37 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1 грн/л.

У південному й західному регіонах країни "п’ятірка" пропонувалась за 32-36 грн/л, дорожче пропонувався ресурс А-95 у північному й центральному регіонах – за 33-37,5 грн/л. Вартість бензину А-92, порівняно з минулим тижнем, знизилася на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л.

Ціна на бензин А-95 за тиждень на західному кордоні знизилася на 0,25 грн/л – до 32 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна "п’ятірки" не змінилася і тримається на рівні 34,5 грн/л.