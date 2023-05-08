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"Укрзалізниця" повідомила про затримку вагонів Відень-Київ через аварію в Угорщині. ФОТО

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укрзалізниця

Безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин через аварію на угорській залізниці.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв'язку з транспортною подією на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин. По прибуттю на ст. Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 9 травня (замість 8 травня о 19:30) у складі поїзда №750", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház.

Наразі угорські залізничники тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.

Укрзалізниця повідомила про затримку вагонів Відень-Київ через аварію в Угорщині 01

Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди "Інтерсіті" між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.

"Відтак звертаємо увагу українських пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, просимо враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорта", – попередили в "Укрзалізниці".

Автор: Юлiя Недашківська
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