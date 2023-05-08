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В уряді знайшли рішення для розблокування найбільшого пункту пропуску з Польщею, – Кубраков

Новини БізнесЦензор Транспорт

кордон,ягодин,черга,вантажівка

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що відповідне рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску "Ягодин –Дорогуськ" з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів – накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів.

Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У такий спосіб, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

Як додав заступник міністра Сергій Деркач, наразі понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею.

"Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч", – підкреслив він.

Нагадаємо, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

Як повідомлялося, минулого тижня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною.

Автор: Юлiя Недашківська
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анекдотично звучить вимога щодо екологічних стандартів ТЗ. Колись у Гройсмана працював міністр транспорту. В цей період масово встановлювали газообладнання на автівки. То він придумав (неспроста. ясна річ) новацію, що кожен власник автівки повинен запитати дозволу на таке встановлення від виробника. Виникло питання в його адекватності. Зняв вопрос. А тут МАНИ,Мерси,Сканії ганяють по Європі та світу, а на кордоні України в них з правдивим виразом обличчя вимагають сертифікат екостандарту на найкращі в світі тягачі та квит на проїзд і вуйки вже протоколи на штрафи заготовили. Знову питання в адекватності реаліям.
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08.05.2023 12:37 Відповісти
згідний, але й вашу адекватність за даний шеЗевр ідіотизму порівняння, надасте? ( у Гройсмана працював міністр транспорту. В цей період масово встановлювали газообладнання на автівки. МАНИ,Мерси,Сканії ганяють по Європі та світу...)
Зняв вопрос- це втома від статевих ганчірок?
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08.05.2023 14:19 Відповісти
Шо ти несеш, подоляцький? Це були вимоги МВС до реєстрації ТЗ. Тобі нагадати, хто був міністром? Партнер Бєні по операції "Буратіно". Того самого, що зараз начальник твого шефа.
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08.05.2023 16:00 Відповісти
МВС реєстрацією торгувало з часів Незалежності. До 2019 року всі питання реєстрації на Кабміні вирішувались тільки колегіально. Той міністр родом з Дніпра, недавно хвастався, що НАБУ закрило справу. А щодо МВС- в часи раннього Кучми менти активно боролись з листівками політичного змісту, і на повному серйозі хотіли для встановлення автентичності ксерокса фірмі виробнику надсилати контрольні зразки для дачі висновку про автентичність. Навіть в пресі дебатували. В Кабміні не пройшло. Адекватні? Двух мнений бить не может. А згадка про адепта зеленого німба Гнусавого недоречна
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09.05.2023 06:52 Відповісти
Сковтнули!?

Але якось мутно написано: якщо тільки 4 штрафи, то чого поляки водії блокували.
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08.05.2023 13:32 Відповісти
інші, дозріли до дачі хабаря без оформлення протоколу, як і планувалось.
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08.05.2023 14:20 Відповісти
 
 