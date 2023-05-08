В Україні за рік великої війни зареєстрували 32 тисячі компаній та 209 тисяч ФОПів

Від початку повномасштабної війни і станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстрували 208 936 нових фізосіб-півдприємців.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що, попри усі кризи, спричинені бойовими діями та масовими блекаутами, минулий рік не став рекордним за кількістю закритих справ. Станом на початок квітня 2023 року за рік було закрито 203 921 ФОП. У попередні роки, в середньому, в Україні закривалось 260 тисяч ФОПів на рік.

Водночас на противагу малому та середньому бізнесу, кількість нових компаній значно перевищила чисельність закритих справ. За час великої війни було зареєстровано понад 32 тисячі компаній, а припинили роботу та стали неактивними 5 728 бізнесів.

Станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстровано 1,9 млн ФОПів та 1,2 млн компаній.