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Новини Макроекономіка
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заборона (384) імпорт (2075) Молдова (499)

Крок у відповідь: Україна готує заборону всього імпорту з Молдови

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

молдова,кордон

У відповідь на обмеження, введені Молдовою проти українського агроекспорту, в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, передає Європейська правда.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови", – сказав він.

За словами Качки, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

У суботу, 6 травня, молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

Про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського колегу Миколу Сольського. За його словами, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

За даними Держстату, за результатами 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна імпортувала з Молдови паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).

2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+7
зелені підари, ви китаю перекрийте... слабо, зелений підарьонок? сподіваєшся, бабло комуняки тобі дадуть на диктатуру? дєрьмачіла тебе, уйобка, переконала у цьому? марно сподіваєшся, гоп ти криворізький... ***** тобі, зрадлива тварюко, буде... й дуже швидко.
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08.05.2023 02:26
+6
Це неправильно. Потрібно домовитись про зону вільної торгівлі з Молдовою та вільний обіг гривні та леї на території обох держав
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08.05.2023 02:37
+5
Ахаха, як вчасно спохватились, та й ще й знашли на кого зуб тучить. ******, ваші зустрічни заборони як мертвому припарка та й показує з якого тіста наш дипломатичний корпус, бо коли великі дяді без нас вирішували - язик в сраці, а на маленьку Молдову ********* то вони герої.
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08.05.2023 08:29
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Перекрыть к херам єтим мамалыжникам из Молдовы кислород полностью... А то Украина им газ , украина им то да сё...
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07.05.2023 18:26 Відповісти
зелені підари, ви китаю перекрийте... слабо, зелений підарьонок? сподіваєшся, бабло комуняки тобі дадуть на диктатуру? дєрьмачіла тебе, уйобка, переконала у цьому? марно сподіваєшся, гоп ти криворізький... ***** тобі, зрадлива тварюко, буде... й дуже швидко.
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08.05.2023 02:26 Відповісти
Перекрити імпорт мавіків, генераторів, електроніки.., одним словом всього?
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08.05.2023 11:00 Відповісти
Це неправильно. Потрібно домовитись про зону вільної торгівлі з Молдовою та вільний обіг гривні та леї на території обох держав
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08.05.2023 02:37 Відповісти
Оптимальним є показати зуби, але разом з тим створити якусь комісію і врегулювати це питання.
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08.05.2023 03:17 Відповісти
Ахаха, як вчасно спохватились, та й ще й знашли на кого зуб тучить. ******, ваші зустрічни заборони як мертвому припарка та й показує з якого тіста наш дипломатичний корпус, бо коли великі дяді без нас вирішували - язик в сраці, а на маленьку Молдову ********* то вони герої.
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08.05.2023 08:29 Відповісти
ідіоти...
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08.05.2023 11:18 Відповісти
Щось проти Молдови Зе влада смілива як лев, а проти Китаю який поставляє зброю кацапам всираються як малі діти
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08.05.2023 11:25 Відповісти
https://biz.censor.net/resonance/3415632/********************************************************************************************


А цих "корумпантів" не хочуть прикрити ?
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08.05.2023 11:48 Відповісти
Наші молдавські друзі і партнери мабуть дещо призабули, що їхній суверенітет, територіальна цілість і сама державність тримається на плечах, крові і кістках наших хлопців під Бахмутом, Авдіївкою, Мар"їнкою...? Міцно настояні і просякнуті вином і мамалигою мізки призабули недавній московський "рай" і що робили і зроблять кацапи з цими сикунами, як туди зайдуть? Аграріям молдавським, бачте, ніде зерно зберігати?
Побачимо, чи буде мамалижникам де (і, головне, що?) зберігати, якщо Україна перекриє імпорт і транзит з Молдавії. А Українське Лівобережжя (Придністрянщина) перекриє Кишиневу електроенергію і газ.
Можна не сумніватися, що завтра-післязавтра ця компанія приповзе з вибаченнями і в соплях...
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08.05.2023 15:46 Відповісти
 
 