Мінекономіки запустило збір коштів на розмінування через United24
Новини БізнесЦензор Фінанси
Платформа United24 запускає напрям "Гуманітарне розмінування" для збору коштів на розмінування українських земель.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Пришвидшити очищення українських територій від наслідків російської окупації – це один із найважливіших викликів сьогодення. Тому платформа United24 запускає окремий напрям "Гуманітарне розмінування". Усі зібрані кошти будуть спрямовані на спеціальний рахунок, відкритий Міністерством економіки", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, на сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. Через повномасштабне вторгнення Росії наразі заміновано близько третини території держави.
Лише за попередніми оцінками експертів, 10% сільськогосподарських земель непридатні для використання, що означає постійну загрозу для людських життів, величезні втрати для економіки та десятиліття на розмінування й відновлення ґрунтів.
За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України буде коштувати $37,4 млрд.
Наразі Україна має лише десять автомобілів для розмінування та дві тис. саперів.
Будь ласка, зачекайте...