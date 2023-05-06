Окупанти заявили про зупинку всіх блоків Запорізької АЕС, але "Енергоатом" спростовує
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Окупанти повідомили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", – зазначив він.
Мер закликав мешканців окупованих територій найближчими днями уникати масові скупчення та триматися подалі від місць перебування окупантів.
Водночас НАЕК "Енергоатом" спростовує інформацію загарбників щодо повної зупинки ЗАЕС. У компанії наголосили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої атомної електростанції немає – станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
"П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину. Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької АЕС не відповідають дійсності", – підкреслили українські атомники.
Як повідомлялося, представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки в приміщенні турбінного відділення енергоблоку 4 ВП "Запорізька АЕС".
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