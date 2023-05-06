Окупанти заявили про зупинку всіх блоків Запорізької АЕС, але "Енергоатом" спростовує

Окупанти повідомили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", – зазначив він.

Мер закликав мешканців окупованих територій найближчими днями уникати масові скупчення та триматися подалі від місць перебування окупантів.

Водночас НАЕК "Енергоатом" спростовує інформацію загарбників щодо повної зупинки ЗАЕС. У компанії наголосили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої атомної електростанції немає – станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

"П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину. Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької АЕС не відповідають дійсності", – підкреслили українські атомники.

Як повідомлялося, представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки в приміщенні турбінного відділення енергоблоку 4 ВП "Запорізька АЕС".