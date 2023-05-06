Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня
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Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна з понеділка, 8 травня, на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зазначається, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме:
- "Ягодин – Дорогуськ",
- "Рава-Руська – Хребенне",
- "Краківець – Корчова",
- "Шегині – Медика",
- "Ужгород – Вишнє-Нємецьке",
- "Порубне – Сірет",
- "Тиса (Чоп) – Захонь",
- "Рені – Джюрджюлешть",
- "Орлівка – Ісакча",
- "Могилів-Подільський – Отач",
- "Устилуг – Зосин",
- Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце",
- "Дяково – Халмеу",
- "Старокозаче – Білгород-Дністровський",
- "Мамалига – Крива",
- "Виноградівка – Вулкенєшть".
Інструкції для реєстрації наразі будуть доступні трьома мовами: українською, англійською та польською.
Утім, незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами, додали в Мінінфраструктури.
Як повідомлялося, 2 травня уряд ухвалив Постанову про розширення проєкту "Електронна черга перетину кордону" (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.
Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
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