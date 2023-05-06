Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня

Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна з понеділка, 8 травня, на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме:

"Ягодин – Дорогуськ",

"Рава-Руська – Хребенне",

"Краківець – Корчова",

"Шегині – Медика",

"Ужгород – Вишнє-Нємецьке",

"Порубне – Сірет",

"Тиса (Чоп) – Захонь",

"Рені – Джюрджюлешть",

"Орлівка – Ісакча",

"Могилів-Подільський – Отач",

"Устилуг – Зосин",

Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце",

"Дяково – Халмеу",

"Старокозаче – Білгород-Дністровський",

"Мамалига – Крива",

"Виноградівка – Вулкенєшть".

Інструкції для реєстрації наразі будуть доступні трьома мовами: українською, англійською та польською.

Утім, незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами, додали в Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, 2 травня уряд ухвалив Постанову про розширення проєкту "Електронна черга перетину кордону" (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.

Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".