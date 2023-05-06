Мін’юст США розслідує можливість обходу РФ санкцій через криптовалютну біржу Binance
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Міністерство юстиції США розслідує можливість використання росіянами компанії Binance Holdings для обходу американських санкції США шляхом переведення грошей через криптовалютну біржу.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптобіржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності – від відмивання грошей до фінансування тероризму.
За даними видання, відділ національної безпеки Мін’юсту США з’ясовує чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну.
Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно вивчає, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
У своїй заяві компанія запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
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