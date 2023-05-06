Найбільша інвесткомпанія у світі опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. Зокрема, сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням капіталу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, за підсумками зустрічі Міністерство економіки підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Зазначається, що основною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проєктів в Україні.

За словами Зеленського, за час незалежності в Україну не приходив по-справжньому великий і стратегічний приватний капітал в обсягах, які відповідали б масштабам і можливостям країни.

"Це буде потужний сигнал для покращення інвестиційного клімату. Це важливо не лише для наших людей, для нашого суспільства, а й для бізнесу, для підприємців за кордоном", – сказав очільник держави.

Президент наголосив, що започаткування та запуск фонду дадуть змогу залучити капітал і розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій.

"Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть надавати нам великі інвестиції", – зазначив Зеленський.

Водночас Чарльз Хатамі, який курує роботу BlackRock FMA в якості глобального керівника групи фінансових та стратегічних інвесторів (FSIG) вважає цей момент історичним та великою можливістю об’єднати приватний і державний сектори в той час, коли технічні інновації можуть стати каталізатором подальшого розвитку.