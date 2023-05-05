Україна та Литва спрощують обмін водійських посвідчень
Новини БізнесЦензор Транспорт Соціальна політика
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.
"Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.
Як повідомлялося, раніше МВС України заявило, що змінить процедуру складання іспитів на водійські права.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...