Україна та Литва спрощують обмін водійських посвідчень

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.

"Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.

Як повідомлялося, раніше МВС України заявило, що змінить процедуру складання іспитів на водійські права.