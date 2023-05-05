У Словаччині отримали тимчасовий прихисток більше 114 тисяч українців, – МВС

Понад 114 тис. українців з початку повномасштабної війни знайшли тимчасовий прихисток у Словаччині.

"Кожна країна Європейського Союзу, зокрема і Словаччина, відкрила свої кордони для українців. Понад 114 тис. наших громадян знайшли тимчасовий прихисток у Словаччині. Ми високо цінуємо цю підтримку", – заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з делегацією МВС Словаччини на чолі з главою МВС країни Романом Мікулецьом.

У Братиславі для українських громадян працює представництво ДП "Документ". Щоб прискорити та посилити безпеку транспортування виготовлених документів до закордонних фронт-офісів, очільники міністерств досягли домовленостей у питанні пришвидшеного пропуску спецвантажу через українсько-словацький кордон.