БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
778 відвідувачів онлайн
Новини ВладаЕнергетикаКорупція
4 256 16
збитки (997) САП (182) Центренерго (435)

Менеджери "Центренерго" допомогли трейдеру Коломойського уникнути штрафів на 176 мільйонів, – САП

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Корупція

коломойський

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособникам – колишньому начальнику Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівнику приватної компанії, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.

Як повідомляє преслужба Спеціалізованої антикоруційної прокуратури (САП), дії ексчлена дирекції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України. Його пособникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України.

Зважаючи на те, що місцеперебування колишніх посадових осіб "Центренерго" не встановлене, про підозру їм повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

За даними слідства, у 2020 році ПАТ "Центренерго" уклало угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі" – переможцю аукціону.

"Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване", – уточнили у пресслужбі НАБУ.

У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов’язку.

Як повідомлялося, раніше САП завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків "Енергоатому" внаслідок продажу електроенергії тому ж трейдеру "Юнайтед Енерджі" за заниженою ціною. Цю компанію пов'язують з Ігорем Коломойським.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Це все витворяють привладні служки каламоского під час кривавої війни в Україні!!
Марафонять служки Україною, як каламойському заманеться!!!
Розраховуються з ним служки, за перебування на посадах!!!
Тому ліхтарна люстрація …
Поки Українці ЖИТТЯ кладуть за Україну, привладні ГРОШІ КЛАДУТЬ з України до власних кишень, за їх кров!!!
А Стефанчук-Зеленський та їх шлепери Уряді, дивно замовчують весь схематоз в Україні уже 4 роки, витріщивши очки! !!!
показати весь коментар
05.05.2023 20:15
+6
Всі олігархи України з дитинства були злодійкуватими і шахраюватими і в часи дикого ринку злодійством і підкупом за копійки скупили державну власність. Тут не має ніяких геніїв бізнесу та винахідників. Завдяки продажним правоохоронцям ніхто з них навіть і не сидів.
показати весь коментар
05.05.2023 23:53
+6
Космічні плани влади зелених злодюжок на Укрнафту. Війна? Не чули. - YouTube
показати весь коментар
06.05.2023 02:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нахіба тоді Карабас знімав серіал із Голобородьком у основній ролі? Вклався, тепер на часі доїти державу. Зараз цих придурків кому Бєня дав на чай будуть доїти ДБРІВці, а Беня гешефт рахувати.
показати весь коментар
05.05.2023 20:09 Відповісти
Ничего, плебсу сейчас 99 серию про "Роттердам +" впарят через е@ломарафон и "правильных" блогеров Подоляка и все забудут про Беню и будут клясть проклятого Ахметку. В первый раз что-ли?
показати весь коментар
06.05.2023 09:42 Відповісти
а як на мене що ахметов що коломойський - злочинці. Вони - олігархи, а олігарх це злочинець, який впливає і економічно і політично на країну так, щоб збільшити свою владу і статки, знищуючи при цьому державу. Це стародавнє явище(Стародавня Греція хиба) і в цьому немає нічого доброго.

У нас же чомусь вперто олігархів плутають з бізнесменами, і навіть на Цензорі ця наволоч в рубриці Бізнес, а має бути в рубриці - Кримінал. Нічого спільного з бізнесом вони не мають.
показати весь коментар
06.05.2023 10:14 Відповісти
Це все витворяють привладні служки каламоского під час кривавої війни в Україні!!
Марафонять служки Україною, як каламойському заманеться!!!
Розраховуються з ним служки, за перебування на посадах!!!
Тому ліхтарна люстрація …
Поки Українці ЖИТТЯ кладуть за Україну, привладні ГРОШІ КЛАДУТЬ з України до власних кишень, за їх кров!!!
А Стефанчук-Зеленський та їх шлепери Уряді, дивно замовчують весь схематоз в Україні уже 4 роки, витріщивши очки! !!!
показати весь коментар
05.05.2023 20:15 Відповісти
никогда такого не было и вот опять....
показати весь коментар
05.05.2023 21:38 Відповісти
Всі олігархи України з дитинства були злодійкуватими і шахраюватими і в часи дикого ринку злодійством і підкупом за копійки скупили державну власність. Тут не має ніяких геніїв бізнесу та винахідників. Завдяки продажним правоохоронцям ніхто з них навіть і не сидів.
показати весь коментар
05.05.2023 23:53 Відповісти
ок, але чого пан на приклад не скупив за копійки державну власність? Звідки у цих злодіїв такі гроші? (не тільки вони займалися шахрайством і рекетом) чи не від кацапів часом? і може саме цим і пояснюється проросійськість всіх олігархів - тим що вони кацапам забов"язані всім?

І тому кацапи можуть в онлайн-режимі призначати усіляку наволоч нам на держпосади, а ми можемо тільки обурюватися та очіма кліпати?

А кому ще так вигідні і так необхідні татарови-баканови, корупціонери і крадії, які будуть вирішувати нашу долю? нам? ні.
показати весь коментар
06.05.2023 10:18 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 09:36 Відповісти
такі дограється, є речі, які не можна робити, навіть якщо можна.
показати весь коментар
06.05.2023 10:20 Відповісти
Питання до влади -коли Беню пасадите? Чи офіцера можна кинути по надуманому звинувачеенню в тюрму, а ця почвара у вас недоторкана? Яких вам .ляді ще експертиз не вистачає?
показати весь коментар
06.05.2023 12:50 Відповісти
ти би задав питання владі, коли вони посадять Порошенка...
показати весь коментар
06.05.2023 18:16 Відповісти
Влада дуже хотіла посадити. Два роки копали і нічого не змогли накопати. Були так зайняті, що підготовку до війни про...лі, на жаль. Тому розорена країна і стільки жертв.
показати весь коментар
06.05.2023 18:19 Відповісти
Коли цього під@ра вже пристрелять?
показати весь коментар
06.05.2023 15:16 Відповісти
Головне населенню тарифи на електрику підняти, бо треба енергетику ''відроджувати''?
показати весь коментар
06.05.2023 19:34 Відповісти
Зекоманда рулить!
показати весь коментар
06.05.2023 22:01 Відповісти
 
 