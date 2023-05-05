Менеджери "Центренерго" допомогли трейдеру Коломойського уникнути штрафів на 176 мільйонів, – САП
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Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособникам – колишньому начальнику Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівнику приватної компанії, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.
Як повідомляє преслужба Спеціалізованої антикоруційної прокуратури (САП), дії ексчлена дирекції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України. Його пособникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України.
Зважаючи на те, що місцеперебування колишніх посадових осіб "Центренерго" не встановлене, про підозру їм повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
За даними слідства, у 2020 році ПАТ "Центренерго" уклало угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі" – переможцю аукціону.
"Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване", – уточнили у пресслужбі НАБУ.
У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов’язку.
Як повідомлялося, раніше САП завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків "Енергоатому" внаслідок продажу електроенергії тому ж трейдеру "Юнайтед Енерджі" за заниженою ціною. Цю компанію пов'язують з Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
У нас же чомусь вперто олігархів плутають з бізнесменами, і навіть на Цензорі ця наволоч в рубриці Бізнес, а має бути в рубриці - Кримінал. Нічого спільного з бізнесом вони не мають.
Марафонять служки Україною, як каламойському заманеться!!!
Розраховуються з ним служки, за перебування на посадах!!!
Тому ліхтарна люстрація …
Поки Українці ЖИТТЯ кладуть за Україну, привладні ГРОШІ КЛАДУТЬ з України до власних кишень, за їх кров!!!
А Стефанчук-Зеленський та їх шлепери Уряді, дивно замовчують весь схематоз в Україні уже 4 роки, витріщивши очки! !!!
І тому кацапи можуть в онлайн-режимі призначати усіляку наволоч нам на держпосади, а ми можемо тільки обурюватися та очіма кліпати?
А кому ще так вигідні і так необхідні татарови-баканови, корупціонери і крадії, які будуть вирішувати нашу долю? нам? ні.