Менеджери "Центренерго" допомогли трейдеру Коломойського уникнути штрафів на 176 мільйонів, – САП

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособникам – колишньому начальнику Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівнику приватної компанії, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.

Як повідомляє преслужба Спеціалізованої антикоруційної прокуратури (САП), дії ексчлена дирекції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України. Його пособникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України.

Зважаючи на те, що місцеперебування колишніх посадових осіб "Центренерго" не встановлене, про підозру їм повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

За даними слідства, у 2020 році ПАТ "Центренерго" уклало угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі" – переможцю аукціону.

"Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване", – уточнили у пресслужбі НАБУ.

У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов’язку.

Як повідомлялося, раніше САП завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків "Енергоатому" внаслідок продажу електроенергії тому ж трейдеру "Юнайтед Енерджі" за заниженою ціною. Цю компанію пов'язують з Ігорем Коломойським.