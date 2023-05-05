НБУ за місяць застосував заходи впливу до 3 банків та 20 небанківських фінустанов

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у квітні 2023 року застосував до трьох банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

АТ "РВС Банк" – штраф у розмірі 100 тис. грн за порушення вимог підпункту "б" пункту 11 частини другої статті 8 закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Порушення полягає в поданні банком на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням установленого строку;

АТ "Банк "Кліринговий дім" – штраф у розмірі 50 тис. грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 закону № 361-IХ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;

АТ "Комінвестбанк" – письмове застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

ТОВ "ФК "Фінансовий світ": штраф у розмірі 51 тис. грн, письмове застереження;

Повне товариство "Ломбард Оскар" – штраф у розмірі 51 тис. грн;

ТОВ "ФК "УФОГ" – штраф у розмірі 51 тис. грн;

ПТ "Ломбард-Онлайн", ТОВ "Отокоч Україна", ТОВ "ФК Єврофактор" – штрафи в розмірі 1 700 грн;

ТОВ "Маніфою" – письмове застереження;

ТОВ "ФК "Масон" – письмове застереження за порушення вимог;

ТОВ "ФК "Вікторія" – письмове застереження;

ПрАТ "Укрїнська фінансова група" – письмове застереження;

ТОВ "Біг Фінанс Компані", ТОВ "КУ "Ролмен", ТОВ "ФК "Артем", ПТ "Ломбард Союз", ТОВ "ФК "Плаза Інвест" – письмові застереження;

ТОВ "Альянс Іншуренс", ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор", ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія", ПТ "Ломбард "Сміла-Кредит-Центр" Косенко і компанія – письмові застереження;

КС "Тріумф" – письмове застереження.