Профіцит ліквідності у банківській системі перевищив рекордні 500 мільярдів, – НБУ

Профіцит ліквідності банківської системи у першому кварталі 2023 року зростав, сягнувши нових рекордних значень – залишки коштів банків на коррахунках і депозитних сертифікатах в середньому становили майже 520 млрд грн порівняно з 415 млрд грн у четвертому кварталі минулого року.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

"Це було зумовлено значними видатками уряду за одночасного зниження обсягів готівки поза банками. Зазначені чинники переважили вплив інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти, обсяги яких були нижчі за наші попередні очікування", – зазначається у документі.

Прискорене зниження обсягів готівки на початку року Нацбанк пояснює сезонним чинником і зниженням мотивів для бізнесу та домогосподарств тримати кошти у готівці з огляду на поліпшення ситуації з електропостачанням.

Водночас Нацбанк очікує, що значний обсяг ліквідності у банківській системі зберігатиметься і надалі.

"Підвищення нормативів обов’язкового резервування зумовило збільшення частки ліквідності, що утримується банками на коррахунках. Значний обсяг ліквідності зберігатиметься і надалі через значні бюджетні витрати", – йдеться у Інфляційному звіті.

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Як повідомлялося, раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що профіцит ліквідності в банківській системі сповільнює темпи зростання банківських ставок за гривневими вкладами. Тому Нацбанк підвизив нормативи обов’язкового резервування для банків з одночасним ухваленням рішення про включення ОВДП до покриття обов'язкових резервів. Таким чином, Нацбанк сподівається мотивувати банки вкладати частину цих коштів в ОВДП, а також підвищити строковість депозитів.