Управління держохорони купило для потреб оборони мікроавтобуси Hyundai по 2 мільйони за штуку

Управління державної охорони (УДО) придбало три мікроавтобуси загальною вартістю 6 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Звіт про закупівлю оприлюднили 3 та 4 травня, хоча угоду на придбання авто уклали ще 27 вересня 2022 року.

За умовами договорів, до 20 листопада 2022 року для УДО мали поставити три автомобілі спеціалізованого призначення на базі мікроавтобуса Hyundai Staria.

Зокрема два автомобілі СКС-HSTR-ПС коштували по 2,08 млн грн, а третій автомобіль – 1,85 млн грн. Закупівлі провели без використання електронної системи. Постачальники невідомі, бо це звітування про оборонні закупівлі.

Нині в салонах мікроавтобуси Hyundai Staria продають за такими цінами: з механічною коробкою передач і переднім приводом – по 1,46-1,67 млн грн, з автоматом і переднім приводом – по 1,75-1,90 млн грн, з автоматом і повним приводом – по 1,98-2,32 млн грн.

Мікроавтобус у будь-якій комплектації має дизельний двигун об’ємом 2,2 л і потужністю 177 к. с., фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира, систему електронної стабілізації, антиблокувальну систему, електрорегулювання та підігрів дзеркал, асистенти допомоги при старті вгору і запобігання повторному зіткненню, датчик освітленості тощо.

Як повідомлялося, у березні 2023 року КП "Полтававодоканал" Полтавської обласної ради за результатами тендеру замовило такий мікроавтобус фірмі "Хюндай Центр Полтава" за 2,1 млн грн.