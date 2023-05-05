Продажі чіпів у світі за перший квартал упали на 21,3%

Світові продажі чіпів у першому кварталі 2023 року знизилися на 21,3% відносно аналогічного періоду 2022 року і склали $119,5 млрд.

Як повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA), порівняно з четвертим кварталом 2022 року показник зменшився на 8,7%, передає Інтерфакс-Україна.

У тому числі в березні реалізація чіпів у світі склала $39,83 млрд, що на 21,2% нижче за показник за той самий місяць роком раніше. Тим часом щодо лютого продаж зріс на 0,3%.

"Продажі напівпровідників продовжували знижуватися в першому кварталі через циклічність ринку та несприятливі макроекономічні чинники. Але в березні продажі в помісячному порівнянні зросли вперше майже за рік, що вселяє оптимізм щодо відновлення найближчими місяцями", – зазначив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер.

Продажі в Північній та Південній Америці в березні скоротилися на 16,4% порівняно з аналогічним місяцем роком раніше, у Європі – на 0,7%, у Китаї – на 34,1%, у Японії – на 1,3%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах – на 22,2%.

Реалізація щодо лютого знизилася у Північній та Південній Америці на 3,5%, у Японії – на 1,1%. При цьому продажі в Європі зросли на 2,7%, у КНР – на 1,2%, в АТР – на 2,6%.

SIA представляє близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чіпів з інших країн.

Раніше повідомлялося, що США можуть обмежити виробництво південнокорейських чіпів у Китаї.