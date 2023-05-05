"Райффайзен Банк" отримав 2 мільярди прибутку за квартал
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Чистий прибуток "Райффайзен Банку" за результатами першого кварталу 2023 року досяг 2,09 млрд грн порівняно зі збитком 114 млн грн за аналогічний період 2022 року.
Як ідеться в повідомленні банку, доходи "Райффайзен Банку" за перший квартал поточного року склали 5,34 млрд грн порівняно з 3,22 млрд грн роком раніше (+65,8%).
Активи банку станом на 31 березня 2023 року досягли 168 млрд грн, з початку року вони зросли на 2,1 млрд грн, або на 1,3%. Зобов’язання склали 151,3 млрд грн (+0,4% з початку року).
Кошти клієнтів юридичних осіб на кінець першого кварталу 2023 року становили близько 87 млрд грн і зросли рік до року на 21 млрд грн або 32%, кошти фізичних осіб становили 57 млрд грн та приросли рік до року на 9,2 млрд грн, або 19%.
У загальній кількості 2,9 млн клієнтів банку представники корпоративного бізнесу становлять більш ніж 13,3 тис. клієнтів (+500 клієнтів рік до року). Значною мірою збільшилися й активні користувачі послуг банку серед приватних осіб, чисельність яких зросла на 90 тис., або на 4% рік до року.
Сума сплачених "Райффайзен Банком" податків до Державної податкової служби України протягом січня-березня 2023 року становила 424,8 млн грн.
Станом на кінець березня 2023 року рівень достатності капіталу "Райффайзен Банку" становив 21,1% при мінімальному значенні 10%, а рівень достатності капіталу першого рівня становив 15,5% при мінімальному значенні 7%.
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