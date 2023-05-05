Рівень безробіття цьогоріч знизиться до 18,3%, – НБУ

За умови відсутності нових значних шоків, у 2023-2025 роках триватиме відновлення ринку праці на тлі зростання економіки та досить м’якої фіскальної політики. Рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році – до 18,3%, у 2024 році – до 16,5%, а у 2025 році – до 14,7%.

"Однак він перевищуватиме довоєнний рівень, зокрема з огляду на ймовірне збереження значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці", – сказано в інфляційному звіті Національного банку України.

Реальні зарплати повернуться до зростання, яке, однак, цьогоріч буде помірним (3,7%) через все ще значну інфляцію.

Натомість номінальні зарплати зростатимуть двознаковими темпами на всьому прогнозному горизонті.

"Після зниження безпекових ризиків та повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесу доведеться конкурувати за робітників, у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат", – сказано в повідомленні.

Водночас, НБУ уточнив оцінку рівня безробіття у 2022 році.

Альтернативні оцінки ринку праці підтвердили не лише значне підвищення рівня безробіття в Україні після повномасштабного вторгнення, а й позитивну динаміку на ринку праці в другому півріччі. Ґрунтуючись на отриманих даних, НБУ поліпшив оцінку безробіття у 2022 році до 21,1% (з 25,8%).