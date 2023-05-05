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Міндовкілля заборонило висаджувати в лісах 13 видів дерев

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лес

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів.

Ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні, але висаджені раніше дерева зі списку не будуть вирубувати, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

До переліку увійшли 13 видів: айлант найвищий, аралія маньчжурська, в'яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

"Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів", – пояснили у міністерстві.

Автор: Михайло Орлюк
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Вовка зелений вже 1 міліард дерев висадив чи перерву зробив ?
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06.05.2023 01:28 Відповісти
Вот уроди!!! . Коли депутати висадили десятки га чорним горіхом і щоб ціна на цього не падала треба заборонити іншим його вирощувати (((( а в одеській обл є регіони де ніякої екосистем. Нема !!!! Там нічого не росте крім маслини узколистої . Так і ту тепер неможна садити . УРОДИ !!! СЛІВ НЕМА .
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06.05.2023 19:05 Відповісти
***, ви усі тут такі у*******и? Пишуть чорним по білому: в лісах і полезахисних смугах де не можна дослідити за рослинами. Ніхто не забороняє вирощувати в комерційних цілях та присадибних ділянках.
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08.05.2023 08:27 Відповісти
Голосовали за придурка Зеленского и его банду ворюг??? Вот и имейте теперь заботу государства....со знаком минус.
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07.05.2023 10:34 Відповісти
Потрібно терміново знищувати такі шкідливі рослини для людей - це амброзія та борщевик. Вони швидко заселяются повсюди витісняючи інші рослини і є небезпечними. Насіння амброзії настільки маленьке, що легко переноситься повсюди. А в землі може чекати сприятливих умов до 40 років.
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08.05.2023 15:08 Відповісти
 
 