"Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 100 тонн на добу

ПАТ "Укрнафта" провело низку організаційно-технічних заходів на свердловинах протягом першого кварталу 2023 року, що сукупно дало більше 100 додаткових тонн нафти на добу.

Як повідомив директор підприємства Сергій Корецький, переведення на інший горизонт в одній зі свердловин у Східному нафтогазоносному регіоні дозволило отримати середньодобовий дебіт в 34,1 тонни нафти. Станом на кінець березня вже отримано з цієї свердловини 1 100 тонн нафти і 100 тис. кубометрів нафтового газу, передає enkorr.

Також було проведено заходи на інших родовищах, загалом більше 10 складних операцій.

"Завдяки цим роботам на деяких свердловинах вдалося підвищити дебіт у чотири рази, що сукупно принесло більше 100 додаткових тонн добового дебіту нафти й близько 30 тис. кубометрів нафтового газу", – зазначив Корецький.

Він також нагадав, що загалом 2023 року "Укрнафта" має на меті підвищити видобуток на 6% і має потенціал суттєво збільшити його протягом наступних п'яти років. Уже цього року буде розпочато буріння трьох нових свердловини і три бокові стовбури в існуючих свердловинах.

Як повідомлялося, "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією в мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 млрд грн.

Очікується, що компанія 2023 року отримає 12 млрд грн чистого прибутку.