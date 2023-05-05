Кінець пандемії: Голова ВООЗ оголосив про завершення надзвичайної ситуації через COVID-19
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Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.
Про це гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на пресконференції, повідомляє пресслужба організації у Twitter.
"Вже більше року пандемія має низхідну тенденцію, імунітет населення зростає завдяки вакцинації, знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров’я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до життя, яке ми знали раніше", – сказав голова ВООЗ.
"Тому з великою надією я оголошую, що глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, пов'язана з COVID-19, завершилася. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини– і це лише ті смерті, про які ми знаємо", – додав Гебреєсус.
Він нагадав, що 1221 день тому ВООЗ дізналася про групу випадків пневмонії невідомого походження к китайському Ухані.
"30 січня 2020 року за порадою Комітету з надзвичайних ситуацій, скликаного відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння через глобальний спалах COVID-19 – найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним правом", – зазначив голова ВООЗ.
Він зауважив, що на той час за межами Китаю було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 і жодної смерті від ускладнень, викликаних цим вірусом.
"За 3 роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість у кілька разів більша – щонайменше 20 мільйонів", – наголосив Гебреєсус.
За його словами, руйнівного впливу внаслідок пандемії зазнали системи охорони здоров’я багатьох країн.
"Але COVID-19 – це набагато більше, ніж криза охорони здоров’я. Це спричинило серйозні економічні потрясіння, викресливши трильйони ВВП, перешкоджаючи подорожам і торгівлі, закриваючи бізнес і занурюючи мільйони людей у бідність", – наголосив голова ВООЗ.
Він зазначив, що COVID-19 також загострив політичні розбіжності всередині та між націями, а також підірвав довіру між людьми, урядами та установами, які підживлювалися потоком дезінформації.
Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні ще не досягли цільового рівня охоплення 70% населення вакцинацією проти COVID-19. В Україні досі від наслідків хвороби вмирає майже сто людей щотижня. Більшість із них – старші за 60 років.
За даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року мешканці України отримали 34 939 868 доз вакцини проти COVID-19, причому 90% з них введено до повномасштабного вторгнення Росії.
Будь ласка, зачекайте...
А цю вакцину робили бігом-бігом, крім того зараз же забороняють на тваринках досліджувати, чи не так?
наш герой дня маріковський, який добився декваліфікації української делігації замість зробити де-марш гарний, дозволив вирвати у себе з рук прапор, та ще й не зміг як слід дати в писок кацапу, як раз з таких - з гуманітарієв. А слуга народу - "все що робить довбень - все робить через пень".
Периодически болеют без температуры - с дикой гипертонией, аритмией и одышкой!
Але потім дуже швидко з'їхали з темки, бо одразу з'ясувалося, що "еліксирчик" ні фіга не захищає.
Люди дуже мруть ... Тут на одній з територій (провінцій) державне збіговисько статистики відзначило, що за минулий рік надлишкова смертність зросла на 10%, а серед молоді - на 18%.
І всі "експерти" (тобто, учасники та співучасники) набрали води у свої ротові отвори і мовчать. "Не знають" причин. Не було ж вказівки шукати.
Правда, є спроби на інших континетах пояснити це явище, зростання надлишкової смертості- "змінами клімату". Це - ******* "наука".
З іншого боку, для чого старатися для бидла ? Стадо ковтало все і бігло ширятися (ось про одного - ще й з освітою інженера - розказували, воно наштрикалося вже 6 разів і хворіє з листопада. Але не доганяє. І каже, що без ширки було б гірше) та закликало звільняти з роботи (а в Україні - і фізично знищувати) невколотих.
Зате тепер (ще влітку минулого року) безробіття тут складало 1 млн голів - кудись раптом поділися працівники.
І дію закону про евтаназію хочуть поширини на дітей від 12 років, а закончик і так - найліберальніший у світі.
"Захищені" були впевнені, що їх лікуватимуть. А їх виганяють зі шпиталів ...
І ті, хто стали інвалідами (на візочках, не можуть ні працювати, ні вийти здому, ні їсти зварити) більше не потрібні.
А болванчик, яким в Україні так захоплюються, недавно на зустрічі зі студентами університету Оттави сказав, що він НІКОГО НЕ ПРИМУШУВАВ ширятися (всі ті, хто працював у федеральних компаніях та установах і кого звільнили з роботи після розпорядження цього лівацько-глобалістського виродка та його поплічниці, напевне, отетеріли).
І "демократичний" фейсбучик ще й видяляв це відео. Ну, ще не у всього стада пам'ять стерло, то писаки-проститути накаляли статейки і обурилися.
Спойлер: там надлишкової смертності НЕМА.. але хто ж то буде дивитись, ковід-культ і ті хто заширявся mRNA вимруть але не визнають що їх лоханули.
Особисто знаю 4 людини з важкими наслідками вакцинації, кілька молодих жінок втратили вагітність ''чомусь'', дві несподіваних смерті.
А територія (типу, "високорозвинена"), на якій я в даний час проживаю, - майже 90%.
Я маю, на жаль, достатньо історій про смерті (включно з раптовими, впала людина - і все) та важку інвалідність, випадки втраченої вагітності, тромби, які не вдається розбити, онко ... Хтось - в ближчому колі, інші - знайомі знайомих ...
Літні люди, які були бадьорими, енергійними, при своєму розумі, хто різко підупав, інші - вмирають.
А хто роками нагнітав істерію у медіа, лякав звільненнями за відмову від уколу, хто кричав, що учніям без уколу не місце поряд із уколотими ???
УСЕ ТАЄМНЕ СТАНЕ ЯВНИМ - варто лиш зачекати.
Зараз відпрацьовуються інші повісточки.
Стадо слухняно мовчить.
"******* освіта"
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
COVID НЕ спить! Люди продовжують вмирати! Незважаючи на зняті карантинні заходи, свободу пересування небезпека залишається вкрай значною.
Особливо для літніх людей, із якимись іншими хронічними хворобами, які мало контактували із іншими (лежачі, середні та тяжкі). зараження може бути фатальним. Навіть маститі лікарі виявляються безсилими навіть на етапі діагнозу.
Тому єдині кроки які можна зробити:
Періодична вакцинація бустерними дозами, із зміною вакцини. (Імунітет і так низький, гірше не буде)
Режим карантину, обмеження безпосереднього спілкування.
Близький родич, найдорожча людина, згоріла у хворобі за тиждень і два дні.
Добре, що ця гидота - чорна, то бреше і не червоніє.
Смертність якраз зростає, фіксують перевищення показників надлишкової смертності. Скільки людей отримали інвалідність від ширки і втратили працездатність. + турбо-рак. Звичайно, це "послаблює тиск на системи охорони здоров'я" (с).
По пам'яті, померлих було 100 і трошки тисяч. Потрібно, звичайно, враховувати масові фальсифікації діагнозів та смертельні протоколи "лікування".
А так: серцеві хвороби, хвороби системи кровообігу та онко - на жаль, в "лідерах".
отмена совпала с коронацией, где были представители всех стран (кроме русских, белорусов и еще пары)
Те, що від січня 2021, коли воно стало "керувати", вже мільйони нелегалів - за його розпорядженням - (без медичних перевірок, звичайно) налізли в країну - не рахується. Отака "смертельна пандемійка".