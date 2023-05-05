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Кінець пандемії: Голова ВООЗ оголосив про завершення надзвичайної ситуації через COVID-19

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

вооз

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.

Про це гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на пресконференції, повідомляє пресслужба організації у Twitter.

"Вже більше року пандемія має низхідну тенденцію, імунітет населення зростає завдяки вакцинації, знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров’я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до життя, яке ми знали раніше", – сказав голова ВООЗ.

"Тому з великою надією я оголошую, що глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, пов'язана з COVID-19, завершилася. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини– і це лише ті смерті, про які ми знаємо", – додав Гебреєсус.

Він нагадав, що 1221 день тому ВООЗ дізналася про групу випадків пневмонії невідомого походження к китайському Ухані.

"30 січня 2020 року за порадою Комітету з надзвичайних ситуацій, скликаного відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння через глобальний спалах COVID-19 – найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним правом", – зазначив голова ВООЗ.

Він зауважив, що на той час за межами Китаю було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 і жодної смерті від ускладнень, викликаних цим вірусом.

"За 3 роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість у кілька разів більша – щонайменше 20 мільйонів", – наголосив Гебреєсус.

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За його словами, руйнівного впливу внаслідок пандемії зазнали системи охорони здоров’я багатьох країн.

"Але COVID-19 – це набагато більше, ніж криза охорони здоров’я. Це спричинило серйозні економічні потрясіння, викресливши трильйони ВВП, перешкоджаючи подорожам і торгівлі, закриваючи бізнес і занурюючи мільйони людей у бідність", – наголосив голова ВООЗ.

Він зазначив, що COVID-19 також загострив політичні розбіжності всередині та між націями, а також підірвав довіру між людьми, урядами та установами, які підживлювалися потоком дезінформації.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні ще не досягли цільового рівня охоплення 70% населення вакцинацією проти COVID-19. В Україні досі від наслідків хвороби вмирає майже сто людей щотижня. Більшість із них – старші за 60 років.

За даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року мешканці України отримали 34 939 868 доз вакцини проти COVID-19, причому 90% з них введено до повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Бачте як все просто: голова ВООЗ оголосив,ось і пандемії кінець!
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05.05.2023 17:40
+12
І ні слова, що за все це має відповідати китайський уряд?
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05.05.2023 18:46
+9
Короновірус придумали в Китаї. А коронопсихоз придумав ВООЗ.
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05.05.2023 21:34
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Бачте як все просто: голова ВООЗ оголосив,ось і пандемії кінець!
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05.05.2023 17:40 Відповісти
Перестав ці події місцями - тоді все буде вірно.
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06.05.2023 09:33 Відповісти
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05.05.2023 17:50 Відповісти
Дякую, за весь час 0 разів кто хворів з моєї родини, а нілохи повмирали, але ж нілохи!
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05.05.2023 18:04 Відповісти
Ви щаслива людина, видно весь цей жах пройшов повз вас, якимось чином
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05.05.2023 18:04 Відповісти
знаю як мінімум трьох людей які вмерли від вакцини.і знаю багато людей які купили ковідсертефікати і не кашляли.
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05.05.2023 21:20 Відповісти
А я знаю таких, що і в реанімації хрипіли, що ковіду не існує
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05.05.2023 21:32 Відповісти
а я знаю що до ковіду від пневмонії помирало ще більше люду,і що ? теж хрипіли.
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05.05.2023 22:44 Відповісти
канєшно шо нє - їх по тєлівізору не показували і про них в інтернетах не писали
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05.05.2023 23:04 Відповісти
До ковіду смерть від пневмонії - то була НП та скандал, рідкісне явище. До ковіду на прийомі я пневмонію бачив один -два випадки на кілька місяців. Та і то не важку. А під час ковіду - було таке, що декілька в день, які потребували негайної госпіталізації. За час свинячки по району тільки дві смерті були. Ковід же викосив цілі сім'ї. Бувало по декілька сімей в одному під'їзді. В нашому місті, морг судмедекспертизи не вміщав трупи, на подвір'ї лежали
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05.05.2023 23:14 Відповісти
2019 рік офіційна статистика 13000 смертей від пневмонії.з них 60 % не визначеного характеру.
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06.05.2023 07:22 Відповісти
Де, в Україні? Не смішіть
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06.05.2023 09:36 Відповісти
вакцина це медичний препарат, якщо людина має алергію на якийсь з компонентів, або в цілому має слабке здоров"я (вакцини будь-які протипоказані), може дуже тяжко переносити вакціонування, і навіть померти. Всі люди різні.

А цю вакцину робили бігом-бігом, крім того зараз же забороняють на тваринках досліджувати, чи не так?

наш герой дня маріковський, який добився декваліфікації української делігації замість зробити де-марш гарний, дозволив вирвати у себе з рук прапор, та ще й не зміг як слід дати в писок кацапу, як раз з таких - з гуманітарієв. А слуга народу - "все що робить довбень - все робить через пень".
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06.05.2023 10:28 Відповісти
Пані сольська, я вакцинувалась якраз перед штамом Дельта. Контактувала з хворими і не захворіла. "Розумні" знайомі перехворіли з пневмонією. Сусідка лежала в реанімації і ще через пів року в городі зілля вирвати не могла, задихалась.
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07.05.2023 22:06 Відповісти
Вибачте, Сольська. Не перевірила текст.
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07.05.2023 22:07 Відповісти
Очередной ****** Куча людей ходит кашляет, несмотря на установившуюся теплую погоду!

Периодически болеют без температуры - с дикой гипертонией, аритмией и одышкой!
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05.05.2023 18:01 Відповісти
Шо характерно - болеют люди с тремя прививками!
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05.05.2023 18:02 Відповісти
Ніхто і ніколи не гарантував, що людина з прививками не захворіє. Але одне діло покашляти декілька днів, а друге з реанімації виїхати вперед ногами
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05.05.2023 18:07 Відповісти
Саме це й обіцяли.
Але потім дуже швидко з'їхали з темки, бо одразу з'ясувалося, що "еліксирчик" ні фіга не захищає.
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06.05.2023 01:12 Відповісти
Не фантазуйте
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06.05.2023 09:35 Відповісти
Захищає, в Середьновіччя взагалі тільки карантином в основному обходилися, і навіть так допомогало, хоч і не одразу і не можна сказати що ефективно, реально жах. Але придумали правила гігієни, руки мити з милом, воду кип"ятити, приміщення прибирати, і помиї не виливати собі під вікна - і стало краще.
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06.05.2023 10:35 Відповісти
Гріп не зник.
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05.05.2023 18:13 Відповісти
щеплення для того щоб не вмирали, а не для того щоб не хворіли. Бо не всі інфекції можна прищепити і ніколи не захворіти. Є такі - що треба поновлювати, на приклад на сказ. Є такі що зробив і маєш спокій на все життя, а є так, що просто допомогають легше перенести захворювання і не померти. А те що зараз кашляють. Так вибачайте війна - стрес, тяжкі умови, це все ажніяк не сприяє покращенню імунітету. Стрес імунітет вбиває . Чим імунітет важливий пояснювати ж не треба.
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06.05.2023 10:31 Відповісти
''Щеплення'' для того, щоб ті кому воно геть непотрібне (ризик щеплення вищий за ризик проблем від ковіду, таких 90%) хворіли та вмирали - ВІД ШЕПЛЕННЯ. А ще лікували усі ті ускладнення,бо Пфайзер до біса інших ліків виробляє.
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07.05.2023 21:44 Відповісти
Сусід лікар, перехворів на ковід перед Паскою.
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07.05.2023 22:09 Відповісти
Нарешті, бо вірус рашизму підняв голову. Ще його маємо подолати.
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05.05.2023 18:02 Відповісти
Зате в Одесі в інституті Філатова здирають 450 грн за тест.
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05.05.2023 18:34 Відповісти
Да мы не отрицаем, были демоны, но они самоликвидировались.
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05.05.2023 18:45 Відповісти
І ні слова, що за все це має відповідати китайський уряд?
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05.05.2023 18:46 Відповісти
Короновірус придумали в Китаї. А коронопсихоз придумав ВООЗ.
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05.05.2023 21:34 Відповісти
Лише матеріальних збитків на десятки трильйонів доларів, не враховуючи смертей десятків млн людей. Добровільно китайози нічого з цього не відшкодують. Саме тому цим комунякам не вигідно завершення війни в Україні, на руку розпочати війну з Тайванем, щоб не довелось відповідати за свої злочини
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07.05.2023 12:24 Відповісти
Це Китай закрив на карантин цілий світ? Це Китай отримав мільярдні прибутки від продажу вакцин , які зараз забороняють в провідних країнах світу ,як небезпечні? Від яких померли десятки тисяч і мільйони можуть стати інвалідами
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07.05.2023 12:51 Відповісти
Хіба китайські злочинці спільників по світу не можуть мати?
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07.05.2023 12:57 Відповісти
Можуть . Але коронопсихоз - це не китайська історія.
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07.05.2023 15:05 Відповісти
Але він відіграв ключову роль в цьому спектаклі.
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07.05.2023 17:42 Відповісти
А хто режисер вистави?
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07.05.2023 18:44 Відповісти
Померло значно більше. Читала, що десь на сайті вооз-ки тільки зареєстровано 20 млн звернень про важкі наслідки після ширева разом зі смертельними. (людина займається пошуком інфи про цей злочин щодо масово вбивства людей і викладає інформацію по різних країнах).

Люди дуже мруть ... Тут на одній з територій (провінцій) державне збіговисько статистики відзначило, що за минулий рік надлишкова смертність зросла на 10%, а серед молоді - на 18%.

І всі "експерти" (тобто, учасники та співучасники) набрали води у свої ротові отвори і мовчать. "Не знають" причин. Не було ж вказівки шукати.

Правда, є спроби на інших континетах пояснити це явище, зростання надлишкової смертості- "змінами клімату". Це - ******* "наука".

З іншого боку, для чого старатися для бидла ? Стадо ковтало все і бігло ширятися (ось про одного - ще й з освітою інженера - розказували, воно наштрикалося вже 6 разів і хворіє з листопада. Але не доганяє. І каже, що без ширки було б гірше) та закликало звільняти з роботи (а в Україні - і фізично знищувати) невколотих.

Зате тепер (ще влітку минулого року) безробіття тут складало 1 млн голів - кудись раптом поділися працівники.

І дію закону про евтаназію хочуть поширини на дітей від 12 років, а закончик і так - найліберальніший у світі.

"Захищені" були впевнені, що їх лікуватимуть. А їх виганяють зі шпиталів ...
І ті, хто стали інвалідами (на візочках, не можуть ні працювати, ні вийти здому, ні їсти зварити) більше не потрібні.

А болванчик, яким в Україні так захоплюються, недавно на зустрічі зі студентами університету Оттави сказав, що він НІКОГО НЕ ПРИМУШУВАВ ширятися (всі ті, хто працював у федеральних компаніях та установах і кого звільнили з роботи після розпорядження цього лівацько-глобалістського виродка та його поплічниці, напевне, отетеріли).

І "демократичний" фейсбучик ще й видяляв це відео. Ну, ще не у всього стада пам'ять стерло, то писаки-проститути накаляли статейки і обурилися.

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07.05.2023 17:31 Відповісти
Істина легко встановлюється порівнянням надлишкової смертності у т.з. ''розвинених'' країнах - де бyло встановлено медичний фашизм імені Пфайзера - та країн третього світy які надто бідні i Пфайзеру не цікаві.

Спойлер: там надлишкової смертності НЕМА.. але хто ж то буде дивитись, ковід-культ і ті хто заширявся mRNA вимруть але не визнають що їх лоханули.
Особисто знаю 4 людини з важкими наслідками вакцинації, кілька молодих жінок втратили вагітність ''чомусь'', дві несподіваних смерті.
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07.05.2023 21:51 Відповісти
Все так. Якось бачила, що в Африці відсоток уколізації був 15%.

А територія (типу, "високорозвинена"), на якій я в даний час проживаю, - майже 90%.

Я маю, на жаль, достатньо історій про смерті (включно з раптовими, впала людина - і все) та важку інвалідність, випадки втраченої вагітності, тромби, які не вдається розбити, онко ... Хтось - в ближчому колі, інші - знайомі знайомих ...

Літні люди, які були бадьорими, енергійними, при своєму розумі, хто різко підупав, інші - вмирають.
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08.05.2023 08:42 Відповісти
Це була глобальна змова, Китай просто підставлять під удар і зроблять крайнім (цапом-відбувайлом).
А хто роками нагнітав істерію у медіа, лякав звільненнями за відмову від уколу, хто кричав, що учніям без уколу не місце поряд із уколотими ???
УСЕ ТАЄМНЕ СТАНЕ ЯВНИМ - варто лиш зачекати.
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05.05.2023 19:29 Відповісти
біднесенький наш Китай, зробили цапом-відбувайлом, ай-ай-ай!
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06.05.2023 10:37 Відповісти
Ковід 19 найбільша афера цього століття!
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05.05.2023 20:42 Відповісти
то пані так пише, бо не провсі афери цього століття знає, та зрештою воно ще тільки почалося.
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06.05.2023 10:38 Відповісти
Урвали грошент, гальманули економіку, покалічили купу народу-"роботу" зроблено.
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05.05.2023 20:55 Відповісти
Глобальний соціальний експеримент закінчено . Висновок - якщо маніпулювати людьми через змі за допомогою брехні та страху - люди готові поступитися своїми правами , свободами та здоровям в обмін на "безпеку"
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05.05.2023 21:37 Відповісти
На жаль, ні - не закінчено.
Зараз відпрацьовуються інші повісточки.
Стадо слухняно мовчить.
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06.05.2023 01:14 Відповісти
теж мені новина, деякі люди готові всім тим поступитися самі і змушувати до цього іншіх заради дурних ідей, які взагалі не мають нічого спільного ні з безпекою ні навіть просто з реальністю.

"******* освіта"

https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
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06.05.2023 10:41 Відповісти
Помнится мне , наши идиоты рекомендовали зимой ,четвёртую дозу.
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05.05.2023 21:42 Відповісти
бажано щеплення зробити за якийсь час до очікуваного спалаху захворюванності, щоб встиг організм виробити імунітет, бо щеплення не спрацьовує миттєво.
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06.05.2023 10:43 Відповісти
Дуже важливе повідомлення! Інформація, за яку я б віддав дуже багато раніше!

COVID НЕ спить! Люди продовжують вмирати! Незважаючи на зняті карантинні заходи, свободу пересування небезпека залишається вкрай значною.

Особливо для літніх людей, із якимись іншими хронічними хворобами, які мало контактували із іншими (лежачі, середні та тяжкі). зараження може бути фатальним. Навіть маститі лікарі виявляються безсилими навіть на етапі діагнозу.

Тому єдині кроки які можна зробити:

Періодична вакцинація бустерними дозами, із зміною вакцини. (Імунітет і так низький, гірше не буде)

Режим карантину, обмеження безпосереднього спілкування.
Близький родич, найдорожча людина, згоріла у хворобі за тиждень і два дні.
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05.05.2023 21:47 Відповісти
для чого колоть коли це не зупиняє поширення інфекції на вашу ж думку ? і чому не придумали ліки для хворих,а придумали шмурдяк для здорових людей ?
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05.05.2023 22:47 Відповісти
Так є шанси, що хвороба буде у легшій формі, або буде час на лікування. Інакше - без варантів.
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05.05.2023 23:00 Відповісти
Дла (проти) якогось штаму.
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05.05.2023 23:01 Відповісти
Маститі лікарі? Це ті, в яких мастит чи ті що козирні?
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05.05.2023 23:01 Відповісти
типу козирні, визнані, досвідчені.
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05.05.2023 23:02 Відповісти
Дякую. Були сумніви з приводу допису. Текст адекватний, а от заголовок трохи маркетинговий.
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06.05.2023 12:43 Відповісти
Я не медик, описав те чому був свідок своїми словами. А от за загловок 100% упевнений, від душі писав.
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06.05.2023 13:43 Відповісти
так, це вже проста простуда, або грип
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05.05.2023 21:55 Відповісти
"Вже більше року пандемія має низхідну тенденцію, імунітет населення зростає завдяки вакцинації, знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров'я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до життя, яке ми знали раніше", - сказав голова ВООЗ.

Добре, що ця гидота - чорна, то бреше і не червоніє.

Смертність якраз зростає, фіксують перевищення показників надлишкової смертності. Скільки людей отримали інвалідність від ширки і втратили працездатність. + турбо-рак. Звичайно, це "послаблює тиск на системи охорони здоров'я" (с).
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06.05.2023 01:21 Відповісти
Перехворіли або повмирали.
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06.05.2023 10:40 Відповісти
У людства не знайшлося здорових сил протидіяти глобалістському геноциду.
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06.05.2023 11:20 Відповісти
А яка статистика по Україні, цікаво?
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06.05.2023 15:15 Відповісти
Я наводила була посилання на інститут статистики: знесли. Офіційне і державне джерело !

По пам'яті, померлих було 100 і трошки тисяч. Потрібно, звичайно, враховувати масові фальсифікації діагнозів та смертельні протоколи "лікування".
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06.05.2023 21:38 Відповісти
Це за весь час пандемії? Якщо так, то цифра не така вже й велика.
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07.05.2023 06:14 Відповісти
Так, за весь час. Найбільше смертельних випадків було зареєстровано у листопаді 2021. Це співпало з повним свавіллям: якраз тоді була заборона користуватися громадським транспортом для "ізгоїв", їх звільняли з роботи, а студентів не допускали до занять.

А так: серцеві хвороби, хвороби системи кровообігу та онко - на жаль, в "лідерах".
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07.05.2023 06:29 Відповісти
Мда... Якщо ще відкинути тих, хто хворів на грип чи ОРВІ (і яких зараховували як ковідних), то ця цифра однозначно суттєво зменшиться. Взагалі, тоді був повний треш і тотальна істерія. Всі шукали у себе неіснуючі симптоми, маски ці брудні тягали, лякали один-одного історіями про родичів захворілих, робили по три-чотири щеплення.
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07.05.2023 08:38 Відповісти
Трохи вище написала іншому користувачу.
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07.05.2023 17:43 Відповісти
Одна з афер віку завершилась, грип якому приписали дію лихорадки ***** пішов у небуття, чи надовго. Цей варіант грипу дійсно важкий, але ж ніяк не смертельна лихоманка як про це трубили всі світові ЗМІ.
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07.05.2023 12:52 Відповісти
Просто совпадение, что

отмена совпала с коронацией, где были представители всех стран (кроме русских, белорусов и еще пары)
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07.05.2023 13:24 Відповісти
В "гегемона" ще заборона в"їжджати на територію невколотим до 11.05. Прикольно буде, як деменційний істуканчик її продовжить.

Те, що від січня 2021, коли воно стало "керувати", вже мільйони нелегалів - за його розпорядженням - (без медичних перевірок, звичайно) налізли в країну - не рахується. Отака "смертельна пандемійка".
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07.05.2023 17:36 Відповісти
зеленская шайка не кисло поэксперементировала над под-опытным верующим населением за западные бабки. выборы 2019 - ссы в глаза, поверят
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07.05.2023 14:28 Відповісти
Кое кто будет вспоминать эту пандемию с теплотой.
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07.05.2023 19:55 Відповісти
 
 