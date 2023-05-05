Білорусь відновила контроль на кордоні з Росією

На в’їзді до Білорусі з Росії запровадили тимчасовий прикордонний контроль. У тих, хто в’їжджає, перевіряють паспорти.

Як пише білоруське видання "Зеркало" з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі, на кордоні з РФ з білоруського боку встановлюють щось на кшталт контрольних пунктів.

"Згідно із законодавством про органи прикордонної служби, на в'їзді до Республіки Білорусь зараз вестиметься перевірка документів", – повідомили в Держприкордонкомітеті.

Там додали, що такі заходи тимчасові, але коли закінчиться контроль – невідомо.

На гарячій лінії Держприкордонного комітету підтвердили, що такий контроль буде на всіх основних в'їздах із Росії.

"Проводяться зараз певні заходи. Це у рамках виконання ратифікаційної угоди про взаємне визнання віз із Росією. На шістьох основних напрямках працює цей контроль. Це лише на в'їзд. Це має бути тимчасово – до особливого розпорядження", – сказали в Комітеті.

Зазначається, що на кордоні вже справді з'явилися черги, і особливо ретельно перевіряють росіян.