ЄС обговорить новий пакет санкцій проти Росії 10 травня, – ЗМІ

Постійні представники країн-членів ЄС, як очікується, наступного тижня проведуть зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11 пакету санкцій проти Росії.

Як пише видання Politico з посиланням на джерела, очікується, що найближчими днями Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів, а дипломати розглянуть їх у середу, 10 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що 11 пакет санкцій щодо Росії буде в основному спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

При цьому в середині квітня видання The Financial Times з посиланням на джерела писало, що в Євросоюзі не відкидають блокування подальших спроб розширення спектру дії санкцій проти Росії на нові сектори економіки тими членами ЄС, для яких ці сфери життєво важливі. За даними джерел газети, ймовірно, тепер нові санкції можуть бути "обмежені розширенням списку фізосіб, активи яких будуть заморожені, і щодо яких діятимуть обмеження на поїздки".

У ЄС для схвалення санкцій потрібна згода всіх країн-членів цього інтеграційного об'єднання.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які, на його думку, роблять недостатньо, щоб запобігти ухилянню Росії від санкцій, особливо щодо тих, які не можуть пояснити різке зростання торгівлі ключовими товарами чи технологіями.