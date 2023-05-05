Кабмін змінив керівника Адміністрації морських портів
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Новим керівником ДП "Адміністрація морських портів України" за погодженням Кабміну призначено Юрія Литвина.
Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, на цій посаді він має підвищити ефективність Дунайського портового кластера, який наразі є ключовим альтернативним шляхом для експортно-імпортної логістики, а також на залученні інвестицій в портову галузь.
"Серед пріоритетів також забезпечення стабільної роботи "Зернової ініціативи" та забезпечення готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства", – зазначається у повідомленні.
До призначення Юрій Литвин з червня 2021 року очолював державне підприємство "Укрводшлях", у 2016-2020 роках працював у Антимонопольному комітеті (АМКУ), з 2012 по 2015 рік працював на різних посадах у департаменті майнових прав державного концерну "Укроборонпром".
Своєю чергою на посаді голови ДП "Укрводшлях" Юрія Литвина замінить Юрій Пушенко, який до цього був заступником директора з економічних питань.
Як повідомлялося, у червні 2022 року Кабмін поклав виконання обов'язків голови ДП АМПУ на Олексія Вострікова, до цього він був заступником голови АМПУ з технічних питань та розвитку інфраструктури.
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