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Новини Транспорт
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МВС (467) іспити (18) посвідчення водія (106)

МВС змінить процедуру складання іспитів на водійські права

Новини БізнесЦензор Транспорт

права,автошкола

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про зміни, що стосуватимуться процедури складання теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв.

"Зокрема, протягом усього часу складання теоретичного іспиту відбуватиметься відео-, аудіозапис не лише особи та рухів її рук, а й екзаменатора та його дій, а також відеозапис усієї площі екзаменаційного класу та екрана монітора робочого місця, на якому особа складає теоретичний іспит", – сказано в повідомленні.

Також технічно документуватиметься вся процедура складання іспиту з водіння. Фіксуватимуть на аудіо та відео не лише учня та екзаменатора, а й усі їх дії, включно з рухами рук та ніг.

Крім цього, вестиметься відео- та аудіозапис дорожньої обстановки попереду і, якщо дозволяє конструкція, позаду транспортного засобу, на якому приймається практичний іспит. 

Для такої комплексної фіксації використовуватиметься надсучасний технічний комплекс, який вже проходить тестування. До кінця року планується обладнати такою технікою майже 150 автомобілів.

Також заплановано збільшення терміну, під час його особа може отримати відеофайл із процедури складання іспиту для оскарження результатів.

Крім цього планують скасувати кількість спроб для складання практичних іспитів. Станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит – вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби.

Якщо ж відповідну норму закону буде прийнято, учень, який не склав теоретичний іспит з першого разу, зможе складати його повторно через 10 календарних днів. Така сама ситуація буде й із практичним іспитом.
Усі ці та інші зміни направлені на максимальну відкритість процедури отримання посвідчення водія та унеможливлення спекуляцій під час складання та прийому іспитів.

Водночас про скорочення кількості навчальних закладів чи інструкторів мова не йде.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+7
сейчас как раз сдаю на права . практику не сдают даже люди умеющие хорошо водить машину ... правила написаны под гаишников . если во время движения отказал спидометр нужно попытатся устранить неисправность на месте - я как автоелектрик с 15 летним стажем утверждаю что ето бред сивой кобылы . того кто ето написал нужно гнать нах-й . на современных автомобилях в основном скорость автомобиля с датчиков абс передается в эбу двигателя и от туда уже по Кан шине идет на панель приборов . что простой водитель будет смотреть ???
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05.05.2023 18:16
+7
Тобі не подобається що скасовується корупція у цьому сегменті? Що права можна придбати?
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05.05.2023 21:56
+5
Після бурштину, торгівлі спиртом і звісно митниці школи автоводіння (автокурси) по всій Україні це неісякаєма жила з міліардними доходами як для ДАІ, так і для чиновників
Хочете щоб ваша диттина як у всьому світі отримала водійське посвідчення у школі в старших класах ? А хрєн вам - несіть грощі на автокурси 😁
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06.05.2023 00:42
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сейчас как раз сдаю на права . практику не сдают даже люди умеющие хорошо водить машину ... правила написаны под гаишников . если во время движения отказал спидометр нужно попытатся устранить неисправность на месте - я как автоелектрик с 15 летним стажем утверждаю что ето бред сивой кобылы . того кто ето написал нужно гнать нах-й . на современных автомобилях в основном скорость автомобиля с датчиков абс передается в эбу двигателя и от туда уже по Кан шине идет на панель приборов . что простой водитель будет смотреть ???
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05.05.2023 18:16 Відповісти
Все робиться для того,щоб по дорогам їздили одни можори та їхні отприски.а простому люду кайдани.Що тут не пойнятного?
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05.05.2023 19:06 Відповісти
Тобі не подобається що скасовується корупція у цьому сегменті? Що права можна придбати?
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05.05.2023 21:56 Відповісти
Законів і так більш чим треба.Назви хоть один,який знищив корупцію.А як шо ти не шариш в ІТ то кажу,любе програмне забезпечення можно обійти.
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06.05.2023 07:20 Відповісти
Децентралізація. Вона вбила корупцію в плані поїздок в Київ бити поклони щоб дали гроші.

Правда її у нас швидко поламали... Но все ж вона працювала.

"любе програмне забезпечення можно обійти" - це так не працює. Програму в мільйон разів важче "обійти" чим людину. Більшість фільмів, серіалів, новин, які говорять про "хакерів" і демонструють їх можливості це лютий мусор та вигадки нереально далеких людей. Ти не обійдеш програму.

Зараз корупція в тій сфері це "обхід" тільки майора який приймає іспит водіння та зазвичай без взятки здати не дає. З програмою це все ламається. Майору стане дуже важко та ризиковано когось завалити бо ще ж є програма яка його контролює. Буде як із здачею тестів - корупції там майже немає.
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06.05.2023 14:32 Відповісти
Поясню щє простіше.Ці всі закони придумують ті жсамі рожи,що прі владі вже 30 років.Невже вони зроблять собі хуже?Аж ніяк.Все це я бачу по своєї пенсії.Ну аж ніяк вони не роблять кращє для людини.Прийде майор раніше,воткне флешку з прогою і все.Він нічого більш робити не буде.Всіх завалить.І буде якийсь решала,все порішає.І будуть тоді здавати вдруге,но без тієї флешки.
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06.05.2023 19:00 Відповісти
"придумують ті жсамі рожи,що прі владі вже 30" - ці всі закони придумує міністерство діджиталізації. Воно саме ефективне що в Україні було та проникло в усі інші міністерства почавши великі структурні зміни. Очолює його чувак який в 2014 був студентом та фанатом ідей Балашова про зручну для всіх країну-"утопію" для людей. Ці ідеї вплинули на формування особистостей аудиторії Балашова, його фанатів, як наслідок ментально вони повністю відмінні від совків, жителів снг-постсовка і інших. Тому аргумент про "30 років" пролітає як фанера над Парижем.

"Все це я бачу по своєї пенсії" - у нас солідарна пенсійна система. Це значить що в розмірі своєї пенсії винні лиш ВИ. Замало дітей мали. Занадто погані умови в країні зробили що вони емігрували. Голосували за різних надто тупих популістів. 👉Розмір вашої пенсії залежить виключно від того скільки молодь сплачує податків із своєї зарплати. Якщо молодь не має роботи бо ви повірили популістам які хрюкали та повизгували про чорнозем, то це ваша вина😭. Вибачте. Але треба було нам усім думати як зробити Україну корисною для глобального ринку щоб могти експортувати багато дорогих товарів, і заодно як при цьому зробити в країні ідеальні умови життя з різними бонусами щоб навпаки навіть всі іноземці мріяли жити в Україні. Але більшість думала про те як жрати чорнозем, качати ПДВ з бюджету, сосати відсоток за прокачку газу та заробляти на лоха ввівши для лохів мита, а сами завозячи товари без сплати мит.

"воткне флешку з прогою і все" - так тільки в фільмах бездарностей. Не вірите?) Втикніть флешку в свій ПК та взламайте сервера фейсбука, інстаграма чи хоча б цензора. Ах нічого не вийшло. Так можна витягнути лиш пароль із вашого браузера, і то не завжди. А що ви будете робити якщо РОЗ'ЄМУ ПІД ФЛЕШКУ НЕМА?)

Пойміть ми вже в ері ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ який розвивається гігантськими стрибками, для нього рік це більше десятиліть для людства. Навіть із усією тормознутістю людей знадобиться років 10 максимум щоб замінити майора на ШІ (це можна зробити вже, але людство не сприйме бо не готове). І ось оці камери і інше це перший крок щоб не відставати від розвинутих країн. Прокладка у вигляді майора тимчасово залишається.
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06.05.2023 19:46 Відповісти
то каду - ти д...б
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07.05.2023 08:02 Відповісти
Що за хєрню ти несеш про it??? Як можна обійти відеофіксацію іспиту? Ти хоч мізками користуєшся аби писати коменти?
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07.05.2023 13:56 Відповісти
Обійди авторизацію банківську, наприклад, вумник від ойті ))))) Обійди запис в блокчейні, обійди права доступу до файлу у лінукс на зашифрованому диску. А я піду за попкорном.
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11.05.2023 16:19 Відповісти
Непомітно щоб вона скасовувалась. Щоб не було коррупції потрібні чіткі вимоги і прозорий екзамен. Купуешь підручник, або йдешь в автошколу, потім перевіряешь знання на компютері і вперед. Так саме з практикою: чіткий перелік навичок, засвоїв, продемонстрував - здав.

У нас все навпаки кожен раз зїявляються питання, які не пов'язані з пдд. Практика 15 годин (хось ще написав, що за ці 15 годин мають навчити заїзжати в гараж з причепом, ага, за техгологіями матриці)). Автошколи авторизовані не на навчання, а на те, щоб надати доступ до іспиту... Це раз, для тих кто не розуміє: центр корупції саме в автошколах. Їм спокпійніше брати гроші від директорів шкіл, яких вони знають, ніж від якіх ось сторонніх осіб, де їх могуть спіймати.
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06.05.2023 12:17 Відповісти
Не за горами, що скоро системи на основі штучного інтелекту, будуть приймати іспити, що мінімізує можливість корупції.
А щодо корумпованості екзаменаторів, все закладається в автошколах, бо мало хто читає, що по документам, по планам вчять студентів, там їзда з причіпом, заїзд з ним в гараж, і тп. важливих навичок водія, все це в планах прописано навчання і кількість годин. Автошкола менше проводить годин навчань, і звісно студент, ще не зовсім після цього впевнено може кермувати авто і відповідно, їм прозоро натікають на хабар, в першу чергу з практичної частини.
Будь-яка зміна, це на краще, сьогоднішня підготовка недостатня (практика).
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05.05.2023 23:10 Відповісти
Після бурштину, торгівлі спиртом і звісно митниці школи автоводіння (автокурси) по всій Україні це неісякаєма жила з міліардними доходами як для ДАІ, так і для чиновників
Хочете щоб ваша диттина як у всьому світі отримала водійське посвідчення у школі в старших класах ? А хрєн вам - несіть грощі на автокурси 😁
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06.05.2023 00:42 Відповісти
Шо по поводу тих обезян, що купили права ДО всього цього? як сказав **** - «ну єздітє на здоровьє»
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06.05.2023 06:48 Відповісти
А ще одне - обов'язкові автошколи… 4700 два рази.
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06.05.2023 06:50 Відповісти
В корупційному середовищі будь який захід спрямований проти корупціі тільки посилює її.Важче буде здавати екзамен?Значить,будуть більше брати за нього грошей...Кожен рух буде фіксуватись?Тим більше заробить той,хто слідкує за тими рухами...По наслідку треба бити,не по причині...А наслідком є відмазаний мажор,створивший смертельну ДТП,причиною - загребущий гаївець,голова якого працює в одному напрямку - як би заробити,обдерти,створити водію такі умови,щоб він сам приніс і запхав в бездонну кишеню...
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06.05.2023 13:38 Відповісти
Давай нічого не змініювати аби і далі залишитися у корупційному серидовищі! Давай повернемо пузатих мусорів із полосатими палочками на дороги аби вони і далі обдирали водіїв.
По факту, діджиталізація - це поки найкращий спосіб боротися з корупцією у наших умовах. Прозорро - яскраве тому підтвердження.
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07.05.2023 13:53 Відповісти
Прекрасні зміни.

Так років через 10-15 зможемо слабку ланку в цьому замінити на ШІ (це я про людину яка приймає їзду).

І взагалі буде все ок.
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06.05.2023 14:36 Відповісти
Никто не давайте взяток, и будет вам счастье! Никогда не задумывались, почему в США с 16 лет дети сдают на водительское удостоверение без проблем?
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06.05.2023 17:25 Відповісти
Ти не задумувався, що дитина у 16 років за кермом авто - це апріорі ****** дичина? Тому у нас в Європі такой хєрні немає ніде.
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07.05.2023 13:50 Відповісти
Перш, ніж згадувати Європу, навчіться спілкуватися з незнайомими людьми на нормальній мові, а не на мові квартального бидла. По друге, поцікавтеся статистикою скоєних дорожньо транспортних пригод водіями вікової категорії від 16 до 18 років на території Сполучених Штатів, перш ніж ставити такі питання. І взагалі, мова йшла про хабарництво при отриманні водійського посвідчення.
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07.05.2023 18:32 Відповісти
"*********** технічний комплекс" das ist fantastich!
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07.05.2023 17:33 Відповісти
Щось вже занадто викручено і ускладнено. Як то кажуть: дай дурню хєр скляний - він і хєр розіб'є і руки поріже.

Дружина здавала у січні цього року, все сама, без хабарів. На практичному інспектор і не валив, але і очі не закривав на помилки, вказував, їх можна було оскаржити, але критичних не було, а 1 чи 2 не критичних допустимі при іспиті.
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07.05.2023 17:49 Відповісти
Та очевидно ж, що виють в коментарях як раз чувасіки з автошкол, які на цьому заробляли. А з впровадженням систем відеонагляду - зась, халявочка тю-тю.
Я бачу всього одну слабку ланку: що робитиме мусарка, якщо з "технічних" причин не працюватиме 360' камера в авто? Переноситиме екзамен на іншу дату, коли працюватиме?
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08.05.2023 12:24 Відповісти
 
 