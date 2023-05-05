МВС змінить процедуру складання іспитів на водійські права
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У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про зміни, що стосуватимуться процедури складання теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв.
"Зокрема, протягом усього часу складання теоретичного іспиту відбуватиметься відео-, аудіозапис не лише особи та рухів її рук, а й екзаменатора та його дій, а також відеозапис усієї площі екзаменаційного класу та екрана монітора робочого місця, на якому особа складає теоретичний іспит", – сказано в повідомленні.
Також технічно документуватиметься вся процедура складання іспиту з водіння. Фіксуватимуть на аудіо та відео не лише учня та екзаменатора, а й усі їх дії, включно з рухами рук та ніг.
Крім цього, вестиметься відео- та аудіозапис дорожньої обстановки попереду і, якщо дозволяє конструкція, позаду транспортного засобу, на якому приймається практичний іспит.
Для такої комплексної фіксації використовуватиметься надсучасний технічний комплекс, який вже проходить тестування. До кінця року планується обладнати такою технікою майже 150 автомобілів.
Також заплановано збільшення терміну, під час його особа може отримати відеофайл із процедури складання іспиту для оскарження результатів.
Крім цього планують скасувати кількість спроб для складання практичних іспитів. Станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит – вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби.
Якщо ж відповідну норму закону буде прийнято, учень, який не склав теоретичний іспит з першого разу, зможе складати його повторно через 10 календарних днів. Така сама ситуація буде й із практичним іспитом.
Усі ці та інші зміни направлені на максимальну відкритість процедури отримання посвідчення водія та унеможливлення спекуляцій під час складання та прийому іспитів.
Водночас про скорочення кількості навчальних закладів чи інструкторів мова не йде.
Будь ласка, зачекайте...
Правда її у нас швидко поламали... Но все ж вона працювала.
"любе програмне забезпечення можно обійти" - це так не працює. Програму в мільйон разів важче "обійти" чим людину. Більшість фільмів, серіалів, новин, які говорять про "хакерів" і демонструють їх можливості це лютий мусор та вигадки нереально далеких людей. Ти не обійдеш програму.
Зараз корупція в тій сфері це "обхід" тільки майора який приймає іспит водіння та зазвичай без взятки здати не дає. З програмою це все ламається. Майору стане дуже важко та ризиковано когось завалити бо ще ж є програма яка його контролює. Буде як із здачею тестів - корупції там майже немає.
"Все це я бачу по своєї пенсії" - у нас солідарна пенсійна система. Це значить що в розмірі своєї пенсії винні лиш ВИ. Замало дітей мали. Занадто погані умови в країні зробили що вони емігрували. Голосували за різних надто тупих популістів. 👉Розмір вашої пенсії залежить виключно від того скільки молодь сплачує податків із своєї зарплати. Якщо молодь не має роботи бо ви повірили популістам які хрюкали та повизгували про чорнозем, то це ваша вина😭. Вибачте. Але треба було нам усім думати як зробити Україну корисною для глобального ринку щоб могти експортувати багато дорогих товарів, і заодно як при цьому зробити в країні ідеальні умови життя з різними бонусами щоб навпаки навіть всі іноземці мріяли жити в Україні. Але більшість думала про те як жрати чорнозем, качати ПДВ з бюджету, сосати відсоток за прокачку газу та заробляти на лоха ввівши для лохів мита, а сами завозячи товари без сплати мит.
"воткне флешку з прогою і все" - так тільки в фільмах бездарностей. Не вірите?) Втикніть флешку в свій ПК та взламайте сервера фейсбука, інстаграма чи хоча б цензора. Ах нічого не вийшло. Так можна витягнути лиш пароль із вашого браузера, і то не завжди. А що ви будете робити якщо РОЗ'ЄМУ ПІД ФЛЕШКУ НЕМА?)
Пойміть ми вже в ері ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ який розвивається гігантськими стрибками, для нього рік це більше десятиліть для людства. Навіть із усією тормознутістю людей знадобиться років 10 максимум щоб замінити майора на ШІ (це можна зробити вже, але людство не сприйме бо не готове). І ось оці камери і інше це перший крок щоб не відставати від розвинутих країн. Прокладка у вигляді майора тимчасово залишається.
У нас все навпаки кожен раз зїявляються питання, які не пов'язані з пдд. Практика 15 годин (хось ще написав, що за ці 15 годин мають навчити заїзжати в гараж з причепом, ага, за техгологіями матриці)). Автошколи авторизовані не на навчання, а на те, щоб надати доступ до іспиту... Це раз, для тих кто не розуміє: центр корупції саме в автошколах. Їм спокпійніше брати гроші від директорів шкіл, яких вони знають, ніж від якіх ось сторонніх осіб, де їх могуть спіймати.
А щодо корумпованості екзаменаторів, все закладається в автошколах, бо мало хто читає, що по документам, по планам вчять студентів, там їзда з причіпом, заїзд з ним в гараж, і тп. важливих навичок водія, все це в планах прописано навчання і кількість годин. Автошкола менше проводить годин навчань, і звісно студент, ще не зовсім після цього впевнено може кермувати авто і відповідно, їм прозоро натікають на хабар, в першу чергу з практичної частини.
Будь-яка зміна, це на краще, сьогоднішня підготовка недостатня (практика).
Хочете щоб ваша диттина як у всьому світі отримала водійське посвідчення у школі в старших класах ? А хрєн вам - несіть грощі на автокурси 😁
По факту, діджиталізація - це поки найкращий спосіб боротися з корупцією у наших умовах. Прозорро - яскраве тому підтвердження.
Так років через 10-15 зможемо слабку ланку в цьому замінити на ШІ (це я про людину яка приймає їзду).
І взагалі буде все ок.
Дружина здавала у січні цього року, все сама, без хабарів. На практичному інспектор і не валив, але і очі не закривав на помилки, вказував, їх можна було оскаржити, але критичних не було, а 1 чи 2 не критичних допустимі при іспиті.
Я бачу всього одну слабку ланку: що робитиме мусарка, якщо з "технічних" причин не працюватиме 360' камера в авто? Переноситиме екзамен на іншу дату, коли працюватиме?