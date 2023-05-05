Молдова анонсувала обмеження на імпорт українського зерна

Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур із України.

Про це повідомив міністр сільського господарства країни Володимир Боля на зустрічі із головою Делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, передає NewsMaker.



Зазначається, що Боля розповів дипломату про "намір міністерства тимчасово вжити заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур із України".



Він також додав, що уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне паливо, яке вони використовують, і субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.



Раніше Асоціація фермерів Молдови закликала Мінсільгосп країни тимчасово обмежити імпорт української сільгосппродукції. На думку молдовських фермерів, тимчасове обмеження імпорту української продукції, запроваджене у деяких країнах ЄС, призведе до зростання обсягів цієї продукції у Молдові.

Асоціація стверджує, що обвал цін на зерно та олійні культури вже поставив на межу банкрутства тисячі дрібних та середніх фермерів, які постраждали від минулорічної посухи.

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Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.