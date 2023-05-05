Колишніх керівників Житомирського бронетанкового заводу судитимуть на розтрату майна на майже 5 мільйонів

До суду скерували обвинувальний акт за обвинуваченням колишніх директора та заступника директора Житомирського бронетанкового заводу у розтраті майна державного резерву на понад 4,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що діючи за попередньою змовою, указані особи провели розконсервацію 20 двигунів до бронетехніки, які в подальшому розтратили. Ці зловживання відбувались у період військового вторгнення РФ в Україну.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обом підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.