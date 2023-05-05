Гетманцев повідомив про звільнення керівництва Львівської податкової служби через махінації з ПДВ

Все керівництво Головного управління ДПС у Львівській області звільнено або відсторонено від роботи. Це сталося внаслідок підтвердження фактів корупції їхніх підлеглих.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Вітаю рішення керівництва ДПС України про повне перезавантаження Львівської ДПС. Виконання обовʼязків з керівника знято. Один заступник керівника звільнений, два відсторонено з подальшою передачею матеріалів до правоохоронних органів. Підставою для такого звільнення є підтверджені факти корупції їх підлеглих", – наголосив він.

Нардеп наголосив, що що закриття очей на зловживання підлеглих "не менш шкідливе ніж участь у корупції".

"І в першому, і у другому випадку – ви не відповідаєте займаній посаді. Від тих, хто з команди ДПС це не зрозумів, команда ДПС очищується. Так само як це було в Полтаві, Рівному, Сумах", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, наприкінці квітня детективи НАБУ викрили схему вимагання "відкатів" за розблокування податкових накладних у головному управлінні Державної податкової служби на Львіщині.

За даними слідства, впродовж лютого-квітня 2023 року посадовиця податкової вимагала від суб’єктів господарської діяльності неправомірну вигоду за розблокування податкових накладних. Вартість своїх "послуг" вона оцінила у 1,5% від їхньої суми.

Зазначимо, що у грудні минулого року Державна податкова служба вже відсторонювала все керівництво ГУ ДПС Львівської області через повернення сумнівного ПДВ.