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Новини Корупція
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Львівщина (241) податкова (316) Державна податкова служба (225) Гетманцев (272)

Гетманцев повідомив про звільнення керівництва Львівської податкової служби через махінації з ПДВ

Новини БізнесЦензор Корупція

гетманцев

Все керівництво Головного управління ДПС у Львівській області звільнено або відсторонено від роботи. Це сталося внаслідок підтвердження фактів корупції їхніх підлеглих.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Вітаю рішення керівництва ДПС України про повне перезавантаження Львівської ДПС. Виконання обовʼязків з керівника знято. Один заступник керівника звільнений, два відсторонено з подальшою передачею матеріалів до правоохоронних органів. Підставою для такого звільнення є підтверджені факти корупції їх підлеглих", – наголосив він.

Нардеп наголосив, що що закриття очей на зловживання підлеглих "не менш шкідливе ніж участь у корупції".

"І в першому, і у другому випадку – ви не відповідаєте займаній посаді. Від тих, хто з команди ДПС це не зрозумів, команда ДПС очищується. Так само як це було в Полтаві, Рівному, Сумах", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, наприкінці квітня детективи НАБУ викрили схему вимагання "відкатів" за розблокування податкових накладних у головному управлінні Державної податкової служби на Львіщині. 

За даними слідства, впродовж лютого-квітня 2023 року посадовиця податкової вимагала від суб’єктів господарської діяльності неправомірну вигоду за розблокування податкових накладних. Вартість своїх "послуг" вона оцінила у 1,5% від їхньої суми.

Зазначимо, що у грудні минулого року Державна податкова служба вже відсторонювала все керівництво ГУ ДПС Львівської області через повернення сумнівного ПДВ.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+12
Коли вже Гетманцева звільнять і посадять?
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05.05.2023 14:39
+10
А що сталося? Вчасно не заніс щомісячну данину ,або родича чи сексологіню Дерьмака влаштувати потрібно?
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05.05.2023 14:34
+9
А при чем тут "звільнили"?

Можно и не увольнять, просто отстранить от должности на время следствия и нахождения в СИЗО.

Факты корурпции - "підтвержені", какие могут быть просто увольнения.

И самого Гетманцева нужно тоже закрывать - это ж службовий злочин, укрывательство коррупции.

Он обратился с этим фактами в ДБР, НАБУ, СБУ и так далее? Ииии?
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05.05.2023 14:34
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А при чем тут "звільнили"?

Можно и не увольнять, просто отстранить от должности на время следствия и нахождения в СИЗО.

Факты корурпции - "підтвержені", какие могут быть просто увольнения.

И самого Гетманцева нужно тоже закрывать - это ж службовий злочин, укрывательство коррупции.

Он обратился с этим фактами в ДБР, НАБУ, СБУ и так далее? Ииии?
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05.05.2023 14:34 Відповісти
А що сталося? Вчасно не заніс щомісячну данину ,або родича чи сексологіню Дерьмака влаштувати потрібно?
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05.05.2023 14:34 Відповісти
податкова Геть Манцеву ПДВ не заплатила! 20% це не хухри-мухри
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05.05.2023 15:19 Відповісти
Коли вже Гетманцева звільнять і посадять?
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05.05.2023 14:39 Відповісти
Повісять! Нашо його саджати?
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05.05.2023 15:22 Відповісти
Краще би він повідомив про власний арешт...
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05.05.2023 14:40 Відповісти
ще б тебе, устилку Сівковича, хтось прибив чи за яйка підвісив, козел зебенін...
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05.05.2023 14:40 Відповісти
Від пересування ліжок в борделі толку не буде. Так само і заміна повій нічого не змінить. Міняти потрібно бандершу гетьманцева, бо потрібно міняти всю філософію фіскальної служби.
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05.05.2023 14:43 Відповісти
скоріш за все ви праві ми вже бачили нескінченні пересування цих ліжок..., прийдуть інші, все почнеться знову, тому що все вже налагоджене - сідає в кріслоінша людина, а вже все працює...
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05.05.2023 14:48 Відповісти
Зальот виконавців, гідра корупції на чолі з ЄрЗе вирубує свої хвости в т.ч. руками Гетманца
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05.05.2023 14:46 Відповісти
Головний махінатор з ПДВ доповів що ще одна податкова перейшла під його контроль. Мерзенна ригівська пика.
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05.05.2023 14:51 Відповісти
Гетьманцеву треба "по нормальному" 5..10%. а шо це позор - всього 1.5%, шо вiн буде заносити "наверх"..
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05.05.2023 14:52 Відповісти
виявив нестачу у чорній касі
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05.05.2023 14:53 Відповісти
Мало заносили, чи чергових родичів треба пристроїти?
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05.05.2023 14:54 Відповісти
Держава просто знищує підприємства з ПДВ. ПДВ не відшкудовують - а через суд, підприємство витрачає ці самі кошти - щоб довести свою правоту, проте ПДВ все одно не повертають!
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05.05.2023 15:03 Відповісти
А где Киевская налоговица у которой только в 1 доме на печерске недвижимости на минлион долларов, тихо в отставку чтоб много не говорила, пока крыша и слуга ОПЗЖ они же Видновлення Украины Дерьмак с Татаровым управляют управляют в ручном режиме правохранительной системой слуги и дальше будут обслуживать ОПЗЖ и застройщиков
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05.05.2023 15:06 Відповісти
надеюсь, им хотя бы пальчиком погрозили?
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05.05.2023 15:11 Відповісти
Все куди вульгарніше: ті паталахи крали і перестали ділитися. От гетьманцева і вкурвило.
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05.05.2023 15:12 Відповісти
коли самого гетьманцева звільнять
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05.05.2023 15:13 Відповісти
А себе ще звільнити не бажає?? ))
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05.05.2023 15:41 Відповісти
мг. т.е. только звільнення - ни кто сидеть я так понимаю не будет?
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05.05.2023 15:48 Відповісти
Гео Лерос - гетьманцев співпрацює з вагнером - https://www.youtube.com/watch?v=0SkhSBT0ahw
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05.05.2023 16:08 Відповісти
Зі слізьми на очах витискав із себе привітання....
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05.05.2023 16:11 Відповісти
Може Гетманцеву також подарувати пістолет CZ 75

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05.05.2023 16:22 Відповісти
Керівник борделю звільнив декількох повій, які були заскочені на крадіжці. Решта повій, які ще не попались на гарячому можуть красти й надалі, з урахуванням інтересів керівника борделю... "Канєц епохі бєднасті" у виконанні ЗЕ-команди виглядає саме так!
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05.05.2023 17:17 Відповісти
Данило ібанувся. Яких офіцерів податкової він має на увазі? У податковій немає офіцерів та порядних працівників.
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05.05.2023 22:38 Відповісти
От би всіх тих корупціонерів засадили! Мені імпонує, що таких новин з'являється все більше. Було б ще непогано конфіскацію їм влаштувати! І віддати те все на фінансування ЗСУ!
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10.05.2023 14:34 Відповісти
Сподіваюсь нові призначення врешті решт призведуть до позитивних зсувів у роботі Львівської митниці. Запрацюють нові пункти пропуску, нарешті почнуть використовувати сканери, зменшаться черги й побори. Адже це конче необхідно для виживання економіки України в ці непрості часи та покращення забезпечення нашого війська напередодні важливих наступальних операцій.

Сподіваюся, що це лише перший крок і початок системних змін української митниці.
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12.05.2023 08:14 Відповісти
 
 