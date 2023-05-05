Болгарія скасувала заборону на імпорт аграрної продукції з України, за винятком чотирьох культур. Водночас уряди країн розроблять декларацію, яка має врегулювати експорт української олії. Вона передбачатиме механізми впливу у випадку можливих ринкових потрясінь, включаючи різку зміну цін.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства землеробства Болгарії за підсумками переговорів міністра сільського господарства Болгарії Явора Гечева і міністра аграрної політики України Миколи Сольського, передає Інтерфакс-Україна.

"Декларація, як очікується, стане свідченням готовності обох сторін до спільних дій для запобігання майбутнім ринковим аномаліям", – йдеться у повідомленні болгарського міністерства.

Сторони обговорювали рішення Єврокомісії про тимчасову заборону імпорту з України чотирьох чотирьох сільгоспкультур – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника – до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Гєчов проінформував учасників переговорів про рішення уряду Болгарії скасувати національну заборону на ввезення з України низки сільгосптоварів і заявив, що болгарська сторона уважно стежитиме за ринком соняшникової олії та іншої сіотгосппродукції.

"Болгарія та Україна можуть працювати разом, щоб знайти довготривалі рішення для прискореного транзиту сільськогосподарських товарів до третіх країн та запропонувати їх Єврокомісії", – сказав болгарський міністр.

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Він повідомив, що наразі зусилля Болгарії зосереджені на розвитку логістичних систем, за допомогою яких коридори солідарності функціонуватимуть та виконуватимуть ту функцію, заради якої вони були створені.

"Разом ми можемо протистояти викликам, які створює поточна ситуація, і, таким чином, вирішувати їх швидше та ефективніше", – наголосив Гєчов.

У свою чергу Микола Сольський запевнив, що Україна готова спільно вирішувати будь-які питання, що виникають у майбутньому.

Зі свого боку Мінагрополітики України за підсумками переговорів повідомило про готовність Болгарії імпортувати всю агропродукцію з України, окрім зазначених чотирьох сільгоспкультур.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.