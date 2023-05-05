Raiffeisen Bank закрив кореспондентські рахунки всіх російських банків

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) закрила кореспондентські рахунки всіх російських банків, за винятком своєї "дочки" – Райффайзенбанку.

Про повідомляє "Кореспондент" із посиланням на фінансову звітність RBI за перший квартал 2023 року.



"Продовжується скорочення платіжного бізнесу. (Рахунки, – ред.) всіх російських банків-кореспондентів зупинено, крім Raiffeisenbank Russia", – йдеться у документі.



Зазначається, що RBI знизила свою ділову активність у Росії, а також звела до мінімуму присутність групи в Росії. "Умови для бізнесу у Росії дуже складні. Місцеві та міжнародні закони, що регулюють продаж бізнесу в Росії, схильні до постійних змін. RBI продовжить прагнути до продажу або виділення свого російського підрозділу", – йдеться у матеріалах банку.

Як повідомлялося, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Глава групи Йоханн Штробль на щорічних зборах акціонерів пообіцяв, що Raiffeisen "продовжуватиме скорочувати ділову активність у Росії в міру здійснення цих можливих угод", але має намір зберегти "деякі банківські операції в Росії для виконання умов банківської ліцензії".

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Financial Times із посиланням на джерело в керівництві RBI повідомляла, що банк веде переговори з двома "прийнятними" кандидатами на придбання російських активів і сподівається, що зможе узгодити умови виходу з російського ринку до кінця цього року.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.