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Новини Транспорт
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Держприкордонслужба (540) прикордонники (43) Польща (2033)

Польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

ягодин

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею ускладнено, польські прикордонники пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, рух блокується через акцію протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі, яка розпочалася напередодні.

"У зв’язку з цим, польською стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин", – пояснили прикордонники.

Водночас пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку. 

За попередньою інформацією, страйк погоджено з правоохоронними органами Польщі до 24:00 3 червня 2023 року.

У Міністерстві інфраструктури уточнили, що серед вимог польських протестувальників – повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.

Мінінфраструктури звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.

"Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію... Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
Может просто нужно было не мутить схемы с оборванным транзитом и прочие аферы на территории одного из самых важных союзников? Слабо прочитать что они требуют для себя одинаковых условий работы?
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06.05.2023 09:46
+7
А нікого не турбує чому поляки так зробили? Можливо потрібно трішки подивитись на самих себе.
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05.05.2023 22:15
+6
Судячи з коментів, тільки людина з Німеччини розіміє, що ляхи добивають українську економіку. Хоч ще півроку тому польська влада робила потужні заяви про те що стане хабом всього укр. с/г експорту у Африку
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06.05.2023 13:56
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дебілам немає спокою: то одні, тепер інші. Ще одне підтвердження, що категорично не можна замикати всі свої ланцюжки на одній країні.
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05.05.2023 20:43 Відповісти
як кажуть це все іпсо росії немає ніякої блокади чи ви що не довіряєте словам президента ?після свого візиту до Варшави він заявив що проблема вирішена) великий світовий лідер не може так помилятися.
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05.05.2023 22:23 Відповісти
А нікого не турбує чому поляки так зробили? Можливо потрібно трішки подивитись на самих себе.
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05.05.2023 22:15 Відповісти
Зробили, щоб після того, як зернову угоду не буде поновлено, повністю заблокувати українській експорт та добити економіку.
Ліві профспілки ще з часів совка , підгодовуються підрстаном в роблять усе можливе, щоб догодити х*йлу.
Вимоги, самі по собі нікчемні. Як мінімум для того, щоби цілий місяць блокувати основний пункт українського наземного експорту.
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06.05.2023 06:10 Відповісти
Может просто нужно было не мутить схемы с оборванным транзитом и прочие аферы на территории одного из самых важных союзников? Слабо прочитать что они требуют для себя одинаковых условий работы?
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06.05.2023 09:46 Відповісти
Тобто через євро4 та ліцензіі потрібно на МІСЯЦЬ! перекривати ОСНОВНИЙ! пункт для українського експорту, як раз тоді, коли зернова угода, скоріше за все, не буде продовжена?
Це не принципові для питання для економіки Польщі. І місяць Карл! Місяць блокади!
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06.05.2023 10:15 Відповісти
Не розумію чому людину з Німеччини турбує, що там хто робить в Україні?
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06.05.2023 10:38 Відповісти
Це нормально. Не можуть усі все розуміти. Не перейматися
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06.05.2023 12:47 Відповісти
Судячи з коментів, тільки людина з Німеччини розіміє, що ляхи добивають українську економіку. Хоч ще півроку тому польська влада робила потужні заяви про те що стане хабом всього укр. с/г експорту у Африку
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06.05.2023 13:56 Відповісти
Хаб - вообще-то это распределитель потоков, а не потребитель, как подумали наши недоумки. Нельзя гадить под дверью человека, от которого сильно зависим.
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06.05.2023 15:00 Відповісти
Ти спершу в темі розбирися, а потім коментуй. У польскої влади рильце також у "пушку" - на транзитному зерні ті також заробили корупційних грошей, однак винними зробили виключно українську сторону, бо шмигаль і зелений рахіт тримають язика у сраці
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06.05.2023 16:55 Відповісти
И именно поэтому поляки и запретили были транзит в свои порты без опломбирования вагонов? Точно? А может наши барыги молчат именно из-за этого? Или из-за схем, как наше классное зерно завозилось в ту же Польшу за бесценок под видом фуража?

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06.05.2023 19:21 Відповісти
Досить показувати епало, цього дегенерата - від нього мене нудить. Я тебе питаю, чому ляхи не покарали своїх за цей схематоз, який тривав більше ніж півроку? Чому польська влада брехала, що вона стане хабом українського зерна у Африку, а по факту, у польщі взагалі не має інфраструктури для транспортування таких гігантских об'ємів? Ну і причому до зерна олія та інші вироби, що були заборонені поляками?
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06.05.2023 20:36 Відповісти
А кто сказал что инициаторы схематоза - польские власти? Есть инфа на этот счёт и вы ее готовы привести? И, интересно, 450-500 тыс. тон транзита зерна в месяц через польские порты - это типа мало? Точно?
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06.05.2023 20:57 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=hN2NHMwDdLc

Ось польський журналіст розказує про схєматоз своєї влади. Цього звичайно не покажуть ні по тєлємарафону, ні по офіційним польським змі.
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07.05.2023 07:21 Відповісти
Вообще-то польский журналист не совсем в теме. Понижение классности зерна до технического происходит именно на нашей стороне и оно пересекает таможенную границу уже именно как техническое. По другому эта схема не работает. И то, что нашим схематозом потом воспользовались кто-то из польских барыг я нисколько не сомневаюсь. У этой схемы всегда два конца. И если бы дело было только в одной Польше. Все 5, граничащих на западной границе стран, приняли аналогичные решения.
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08.05.2023 13:27 Відповісти
Просто не треба нашим "розумним" ділкам пропихувати корупцію , користуючись війною, у Європу!!
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06.05.2023 16:23 Відповісти
В чому корупція? У тому що польські бариги заробляли шалене бабало користуючись наднизькою ціною українського зерна, а польська влада всі ці місяці робила вигляд, що нічого не відбувається маючи від цього відкат??? при цьому влада роздуплилася, коли місцеві фермери не змогли збути своє зерно з надприбутками користуючись сезонним здорожчанням і почали страйкувати.
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06.05.2023 17:01 Відповісти
Виходить,що полякам взгалі нічого не потрібно було робити ( пускати біженців, надавати зброю). прото закрити границю у два боки. От тоді б не було ніяких нарікань з боку України на спробу Польщі посадити економку України і все інше.
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06.05.2023 18:15 Відповісти
зараз київські магазини завалаені дотаційною польською агропродукцією. Де ще рік тому скрізь була українська продукція, зараз - польська. Тобто ляхи своєю дотаційкою демпінгуючи знищують українського виробрика і всім похєр - це втрачені сотні тисяч робочих місць в Україні. А ось як тільки український бізнес повіз свою недорогу і конкурентноздатну продукцію у польщу, то ляхи обісралися і тупо закрили весь агроімпорт із України. То де, пітор, тут справедливість???
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06.05.2023 20:30 Відповісти
А хтось там казав, що в Україні заводи порозбивані, поля поміновані. Виходить це брехня. В Україні "все пучком". Ну що ж, виходить полякам потрібно перестати доставку продуктів в Україну, щоби в країні почався голодний бунт або нарікання що ціни позахмарні. Не хіло. Зате підтримано місцеого товаровиробника, який буде дерти "три шкури" з людей.
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07.05.2023 17:17 Відповісти
Юрік, якого хєра ти суниеш свій тупий собачий рот у тему в якій ти не шариш? Ну зєбався в США, ну і читай американські портали, чому ти сюди лізеш? Твої пять копійок тут нікого не цікавлять, бо всім в Україні відомо, що така грошова одиниця давно вже не ходить.
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07.05.2023 19:34 Відповісти
Я не 5 копійок всталяю. Я вставляю 5 центів. Відчуваєш різнию? 1 до 37 (здається такий коефіцієнт)
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08.05.2023 02:42 Відповісти
От побільше таки коментарів. І напрошується просте вирішення проблеми: Закрити всі кордони з Україною (залишити лише один кордон відкритим з "братішками" зі сходу. ну це таке,кацапи самі відкрили цей кордон), перестати всі поставки і хай ї...буться самі з кацапами. От тоді не буде жодних нарікань. Ось такий сценарій здовільнить усіх нарікаючих. І все буде "справедливо" у твоєму розумінні справедливості. Чи не так?
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07.05.2023 17:29 Відповісти
Давай почнемо з того, що я в Україні і не зєбався від мобілізації на інший край світу. По-друге, тут в Україні все сильніше видно, а ніж тобі. По-третє, твоя думка тут нікого не цікавить. Іди коментуй на NY-times, чи накрайняк pornhub. Бо з тебе експерт по Україні для українців - так собі.
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07.05.2023 19:37 Відповісти
з тебе експерт по Україні для українців - так собі.
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08.05.2023 02:37 Відповісти
А що, хіба український виробник вміє рішати питання цивілізовано, без відкатів?!! Цікаво ; де ж і хто ж їх цьому вчив?!! Наразі не Україна допомогає Польщі зброєю, а навпаки! А ділки в любій державі завжди знайдуть один одного, тому не мішайти мух з котлетами!!
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12.05.2023 11:17 Відповісти
Вимога Евро-4 для Польщі, а самим і Евро-3 не дотримуватись?! Ввозити контрабанду на територію дружньої країни!? Підривати економіку фермерів?!
Може варто на зенаволочь глянути, Карл?
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07.05.2023 14:02 Відповісти
Ви може новину уважніше прочитайте?Де там контрабанда? Де фермери? Бастують перевізники, а не фермери. Там чітко окреслені вимоги. Спеціально для вас ще раз

У Міністерстві інфраструктури уточнили, що серед вимог польських протестувальників - повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників. Джерело: https://biz.censor.net/n3416502
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07.05.2023 15:13 Відповісти
ну да це ніяк не пов'язано))))))
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08.05.2023 13:37 Відповісти
Виходить,що полякам взгалі нічого не потрібно було робити ( пускати біженців, надавати зброю). прото закрити границю у два боки. От тоді б не було ніяких нарікань з боку України на спробу Польщі посадити економку України і все інше.
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06.05.2023 18:16 Відповісти
Дуже дивна у вас логіка.
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06.05.2023 20:53 Відповісти
Ні. Це не моя логіка. Це те, до чого ************ вічні нарікайли.
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07.05.2023 17:32 Відповісти
Якщо без емоцій - завжди знаходяться люди, які хочуть половити рибку у мутній воді. Так було і буде незважаючи на країни, нації і т.д. А війна саме така "мутна водичка" як не цинічно про це говорити. Тепер це зветься модними словами -"бізнес на крові". Рано чи пізно щось подібне мало статись...гроші, велика сила.
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07.05.2023 06:26 Відповісти
вони прихуїли як наші мутяться))))) доречі, а хто тепер барига на крові??)
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08.05.2023 13:35 Відповісти
 
 