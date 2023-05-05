Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо

За тиждень із 28 квітня по 5 травня в українських мережах АЗС дизельне пальне здешевшало на 20 копійок на літрі – до 45,71 грн/л. Водночас бензини втратили по 7 копійок на літрі й просіли до 46,47 грн/л і 48,59 грн/л відповідно.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Майже 4 грн на літрі втратило дизельне пальне у мережі АЗС "Олас", де воно здешевшало до 41,5 грн/л. У цій мережі на 40 копійок здешевшав і бензин А-95 – до 43,5 грн/л.

Найменше – 7 копійок на літрі – втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,9 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 42 копійок до 1,46 грн на літрі дизпалива, тож наразі дизель продається в діапазоні 40,9-47,99 грн/л.

Темпи здешевшання бензинів наразі скромніші: "п’ятірка" просіла від 7 копійок (АМІК) до 1 гривні (VostokGaz) і торгується у мережах АЗС за 41,89-48,99 грн/л, А-95+ у мережах АМІК і "БРСМ-Нафти" втратив на літрі по 33 копійки – до 47,16 грн/л і 43,35 грн/л відповідно. Решта мереж ціну на "п’ятірку+" не змінювали.