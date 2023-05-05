Світові ціни на продовольство зросли вперше за рік, – ФАО

Індекс цін на продовольство у квітні цього року склав 127,2 пункта, що на 0,6% вище за показник березня. До цього ціни у місячному вираженні знижувалися протягом року.

Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає Інтерфакс-Україна.



У порівнянні з квітнем минулого року ціни були нижчими на 19,7%.



Зазначається, що головними факторами невеликого зростання у квітні було різке підвищення індексу цін на цукор, а також підвищення індексу цін на м'ясо, тоді як індекси цін на зернові, молочну продукцію та олії продовжили зниження.



Індекс цін на зернові у квітні порівняно з березнем знизився на 1,7%, у річному вираженні – на 19,8%. У квітні світові ціни на пшеницю впали на 2,3%, досягнувши найнижчого рівня з липня 2021 року. Основними чинниками цього стали великі обсяги експортної пропозиції з боку РФ та Австралії. Світові ціни на кукурудзу впали на 3,2%, на ячмінь та сорго знизилися, відповідно, на 4,3% та 0,3%.



Індекс цін на олії у квітні порівняно з березнем знизився на 1,3%, падіння триває шостий місяць поспіль.



Індекс цін на молочну продукцію знизився на 1,7%, у річному вираженні – на 15,1%.

Індекс цін на м'ясо у квітні зріс на 1,3%. Але у річному вираженні збереглося зниження на 6,1%. Як пояснюють у ФАО, у квітні світові котирування цін на свинину зросли, перш за все, під впливом зростання імпортних закупівель з боку країн Азії і обмеженості поставок з декількох провідних країн-експортерів.

Водночас світові ціни на м'ясо птиці відновили тенденцію до збільшення після дев'яти місяців падіння, оскільки зріс імпортний попит з боку країн Азії, а в багатьох регіонах зберігається обмеженість пропозиції внаслідок широкого поширення спалахів пташиного грипу. Також зросли ціни на яловичину через скорочення пропозиції худоби, особливо в США.



Індекс цін на цукор у квітні був на 17,6% вищим за березневе значення. Зростання цього показника триває третій місяць поспіль і досягло найвищого значення з жовтня 2011 року. Це зростання зумовлене занепокоєнням у зв'язку зі скороченням пропозиції на світових ринках унаслідок подальшого зниження прогнозів виробництва в Індії та Китаї.