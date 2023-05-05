Нацбанк спрогнозував розширення дефіциту бюджету до 26% ВВП

Національний банк прогнозує розширення дефіциту бюджету в 2023 році до 26% ВВП з поступовим звуженням у подальшому.

Про це свідчить щоквартальний інфляційний звіт регулятора за квітень цього року.

"З огляду на значні витрати на забезпечення обороноздатності та обмежену через наслідки війни ресурсну базу дефіцит бюджету у 2023 році розшириться до понад 26% ВВП. Надалі очікується поступове звуження дефіциту бюджету", – йдеться у звіті.

Водночас фіскальна політика залишатиметься стимулюючою на всьому прогнозному горизонті, що, зокрема, важливо для підтримання післявоєнного відновлення економіки.

Очікується, що основним джерелом фінансування суттєвого дефіциту бюджету цьогоріч залишатиметься міжнародна фінансова допомога. Одночасно зростатиме роль запозичень на внутрішньому борговому ринку, зокрема завдяки збільшенню привабливості державних цінних паперів на тлі зниження премії за ризик та інфляції.

Водночас регулятор наголошує, що боргове навантаження найближчими роками буде порівняно помірним завдяки пільговим умовам залучення нових кредитів.

За даними очільниці комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласої, дефіцит держбюджету у квітні склав 31,5 млрд грн. Найбільшою статтею видатків стала сфера оборони – на неї спрямували 46,3% від усіх коштів.