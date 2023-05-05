У Раді хочуть звільнити від ПДВ та мита імпорт комплектуючих для безпілотників (оновлено)

У Верховній Раді вносять на реєстрацію два законопроєкти щодо підтримки вітчизняного виробництва дронів. Зокрема, планують звільнити на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Сьогодні з колегами вносимо на реєстрацію два важливих законопроекти щодо підтримки виробництва дронів в Україні...Проєктами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів", – зазначив він.

Відповідно до проєктів законів, підприємство, яке ввезло такі складові повинно звітувати про використання цих товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство має буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню, уточнив нардеп.

Згодом Железняк повідомив, що законопроєкти щодо підтримки виробництва дронів в Україні вже зареєстровано у Верховній Раді під №9276 та №9275.

"Будемо наполягати на розгляді і в Комітеті і в залі вже в травні", – додав депутат.

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Як повідомлялося, 14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка має максимально спростити імпорт безпілотних літальних апаратів та комплектуючих для їх виробництва в Україні. Зокрема, в перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю додали, зокрема, БпЛА та їх комплектуючі.

Своєю чергою Верховна Рада ухвалила закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.