Платформа United24 за рік зібрала понад $325 мільйонів, – Мінцифри

За рік роботи на фандрейзинговій платформі United24 вдалося зібрали понад $325 млн на допомогу Україні.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"За цей час на рахунки НБУ надійшло понад 325 млн доларів внесків від міжнародних компаній та українського бізнесу, благодійних організацій, світових зірок і простих людей зі 110 країн світу. Маємо 15 амбасадорів", – зазначив він.

Як наголосив президент Володимир Зеленський у Telegram, за кошти, акумульовані через платформу, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, а також сотні одиниць медичного обладнання та амуніції для українських захисників.

Також була придбана перша в Україні машина для розмінування, законтрактовано понад 3839 БПЛА/комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині й Херсонщині та започаткували перший у світі флот морських дронів.

У березні повідомлялося, що через фандрейзингову платформу United24 зібрали понад $300 млн.