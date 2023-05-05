Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у шести областях

Вранці 5 травня ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, на Донеччині понад дві години тривав обстріл об’єкта генерації. Також через обстріли є пошкодження в розподільчих мережах (обленерго) в Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас, як додали в пресслужбі Міністерства енергетики, на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС, через що знеструмлено вугільну шахту. Також через обстріли окупантів залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

До того ж в Ірпінському районі Київської області, через технологічні порушення, без світла залишилися понад 18 тисяч абонентів.

Загалом українська енергосистема працює збалансовано, дефіциту електроенергії немає. Водночас триває експорт в Молдову, переважно в нічні години. Імпорту електроенергії не відбувається.

При цьому на річках триває друга помірна хвиля водопілля, завдяки чому активно працюють гідроелектростанції. Сонячні та вітряні електростанції також сезонно збільшили виробіток електроенергії. Загального обсягу електроенергії, виробленої з води, сонця і вітру, вистачає, щоб компенсувати потужність виведеної в ремонт частини теплової та атомної генерації, наголосили в "Укренерго".