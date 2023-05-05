Окупанти вдруге за кілька днів атакували електростанцію ДТЕК

Уранці, 5 травня, внаслідок інтенсивних обстрілів, постраждала теплоелектростанція "ДТЕК Енерго".

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Водночас унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Загалом із вересня минулого року енергетичні підприємства компанії були атаковані вже 32 рази.

Напередодні в компанії також повідомляли про обстріл однієї зі своїх електростанцій. Загалом внаслідок масованих ракетних та артилерійських обстрілів у ніч на 4 травня найбільших уражень зазнало обладнання обленерго у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.