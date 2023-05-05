У Росії вдруге за два дні горить Ільський нафтопереробний завод. ВIДЕО

У Краснодарському краї РФ вдруге за два дні повідомляють про вибух та пожежу на "Ільському" нафтопереробному заводі.

Як пише BBC із посиланням на росЗМІ, пожежа сталася через атаку нібито українського безпілотного літального апарату. Унаслідок цього почалася пожежа на площі 60 кв. м.

Згодом ЗМІ повідомили, що атаку на завод здійснила група диверсантів. За даними російських видань, їх затримали – вони намагалися втекти з місця події трубопроводом.

Співробітники заводу заявили, що диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Як повідомлялося, днем раніше безпілотники невідомого походження атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії.