Нафтогазові доходи РФ із початку року впали на понад 50%

Нафтогазові доходи бюджету РФ у квітні склали 647,5 млрд рублів, на 64% або майже втричі менше, ніж було минулого квітня (1,79 трлн рублів), і на 6% менше, ніж у березні цього року (688,2 млрд рублів).

Про це свідчать дані російського Мінфіну, передає "Комерсант".

Головна очевидна причина скорочення надходжень щодо минулого року – зниження вартості російської нафти Urals.



У березні Urals, за даними Мінфіну РФ, коштувала в середньому $47,85 за барель, водночас у березні 2022 року, російська нафта коштувала майже вдвічі дорожче – $89,05 за барель.



Загалом за січень-квітень 2023 року російський бюджет зібрав 2,28 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 52% менше, ніж було роком раніше (4,77 трлн рублів).

Зазначається що у квітні, як у січні та лютому, федеральний бюджет РФ не зміг отримати запланований обсяг нафтогазових доходів (670,3 млрд рублів).

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.