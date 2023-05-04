Доступ до швидкісного інтернету отримали понад 1 мільйон мешканців сіл, – Мінцифри

Понад 6 тис. українців у селах цьогоріч уперше отримали доступ до швидкісного інтернету.

Це вдалося завдяки коштам з інтернет-субвенції, які були заощаджені через прозорі процеси, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Тепер люди, що живуть у рідному селищі на Миколаївщині, зможуть дистанційно працювати програмістом або дизайнером у львівській IT-компанії. А діти – здобувати освіту в Києві, перебуваючи в невеличкому селі на Сумщині. Місцеві підприємці зможуть легше розвивати і масштабувати бізнес по всій Україні", – сказано в повідомленні.

Із 2021 року в межах проєкту вже більше 1 млн українців у 3 268 селах уперше отримали доступ до швидкісного інтернету. А 7,5 тис. шкіл, лікарень та інших соцзакладів тепер мають Wi-Fi.

У Мінцифри зазначили, що команда Міністерства перевиконала план та попередила нераціональне використання 216,7 млн грн держбюджету на старті проєкту, а завдяки оптимізації процесів замість виділених 500 млн вклалася у 316 млн грн.

"На заощаджені гроші деякі громади і зараз продовжують підключати села до оптичного інтернету", – додали в Мінцифри.