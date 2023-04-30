БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3566 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політика
1 643 8
офшор (199) Гетманцев (271)

Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

рро,гетманцев,аппараты,касовые

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт 8137, яким, серед іншого пропонується зменшити в 6 разів штрафи для платників податків за неподання інформації до податкової про контроль таким платником над іноземною компанією, тобто, зокрема за несвоєчасне повідомлення, зокрема про офшори.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Авторами законодавчої ініціативи виступає голова цього ж комітету - Данило Гетманцев, а також ще 8 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується зменшити штрафи за несвоєчасне подання податковій повідомлення:

про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи;

про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою;

про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.

Пропонується встановити штраф у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. Наразі такий штраф складає 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрітєлі "кварталов", "слугі нарота" та "сКатов", як вам такий "канєц епохі бєднасті"?
Га я вас питаю?
показати весь коментар
30.04.2023 18:55 Відповісти
Так і треба зеленобидлу- ФОПам в 6 разів підняли штрафи, з 1.07- знов перевірки, касові апарати , тощо. А своїм крадіям та корупционерам з сук урода- прощення за брехню в деклараціях та зняття карного переслідування за це (наворовав- тобі приз- користуйся далі!)та зниження штрафів на офшори . Недармно мразота резніков за вкрадені гроші у наших хлопців на фронті на закупках яєць по 17 грн.шт, пластикових бутилочок за 7 долларів (а по факту -0,7 доллара за штуку) та т.п., відкрив декілька офшорів собі коханому.

Але рак мозгу зеленобидла- невиліковний, як про зелюдерьмака та Ко- вони нічого не знають, нічого не чули та не бажають чути, вивсьоврьотє, але дуже добре все знають про Пороха- як брата вбив , як в 82 рази збагатився (став багатше Біла Гейтса ), мусарчучка же брехати не стане , та інше липецькахфабрикаабирвалг
Зелений зомбіленд - набагато гірший ************ зомбіленду, бо руйнує країну вщент і тупо радіє, що вони це зробили разом с зелєдерьмаками. Тільки мразі дерьмаки повтікають з країни після війни, а ці зомбі будуть тут останній хрєн без солі доїдати .
показати весь коментар
01.05.2023 15:31 Відповісти
Що там Зеленський казав про офшори Порошенка, не нагадаєш, пан Гетьманцев?
показати весь коментар
30.04.2023 21:54 Відповісти
якщо гроші-станова жила війни (Таціт), то прийняття 8137 ,в умовах найжорсткішої війни, відбиває сучу суть тих, хто приймає такі закони
показати весь коментар
30.04.2023 22:23 Відповісти
Гетьманцев як завжди. Гусей оьщипав, тепер боровів накормив та почистив.
Як у Оруелла. Скотний двір.
показати весь коментар
01.05.2023 02:09 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2023 10:48 Відповісти
З боку податкового комітету було помилкою не дати журналістам роз'яснення для чого це все робиться. А для тих, хто спішить роздумати зраду - раджу спочатку почитати текст законопроєкту. Обережно, це займе на багато більше часу, ніж на коментар в стилі диванних критиків
показати весь коментар
02.05.2023 13:15 Відповісти
 
 