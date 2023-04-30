Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори
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Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт 8137, яким, серед іншого пропонується зменшити в 6 разів штрафи для платників податків за неподання інформації до податкової про контроль таким платником над іноземною компанією, тобто, зокрема за несвоєчасне повідомлення, зокрема про офшори.
Про це пише "Судово-юридична газета".
Авторами законодавчої ініціативи виступає голова цього ж комітету - Данило Гетманцев, а також ще 8 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується зменшити штрафи за несвоєчасне подання податковій повідомлення:
про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи;
про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою;
про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.
Пропонується встановити штраф у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. Наразі такий штраф складає 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
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Га я вас питаю?
Але рак мозгу зеленобидла- невиліковний, як про зелюдерьмака та Ко- вони нічого не знають, нічого не чули та не бажають чути, вивсьоврьотє, але дуже добре все знають про Пороха- як брата вбив , як в 82 рази збагатився (став багатше Біла Гейтса ), мусарчучка же брехати не стане , та інше липецькахфабрикаабирвалг
Зелений зомбіленд - набагато гірший ************ зомбіленду, бо руйнує країну вщент і тупо радіє, що вони це зробили разом с зелєдерьмаками. Тільки мразі дерьмаки повтікають з країни після війни, а ці зомбі будуть тут останній хрєн без солі доїдати .
Як у Оруелла. Скотний двір.