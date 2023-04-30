Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт 8137, яким, серед іншого пропонується зменшити в 6 разів штрафи для платників податків за неподання інформації до податкової про контроль таким платником над іноземною компанією, тобто, зокрема за несвоєчасне повідомлення, зокрема про офшори.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Авторами законодавчої ініціативи виступає голова цього ж комітету - Данило Гетманцев, а також ще 8 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується зменшити штрафи за несвоєчасне подання податковій повідомлення:

про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи;

про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою;

про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.

Пропонується встановити штраф у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. Наразі такий штраф складає 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.