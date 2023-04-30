За місяць Україна експортувала близько 90 тис. МВт-год електроенергії

Експорт електроенергії, відновлений у квітні після його зупинення в жовтні, становив за місяць 89,7 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає Інтерфакс-Україна.

Найбільше е/е експортовано до Молдови - понад 40 тис. МВт-год, ще 30,4 тис. МВт-год надійшло до Польщі і 19,2 тис. МВт-год - до Словаччини.

Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність переділу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності.

Загалом найбільше на молдовському напрямку бронювали держенерготрейдер "ЕКУ" (по 150 МВт на кожну годину), ПрАТ "Укргідроенерго" (по 100 МВт на кожну годину), "Д.Трейдінг" (по 130 МВт на кожну годину), "Артлекс-Енерджі" та "Сіпіджі Енерджі" (переважно по 50 МВт на кожну годину). Також переділ бронювали "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг", "ЕЕС", "Куб Енерджі", "Смарт Грід Україна", "НАП-Ком'юніті", "НАП-Ком'юніті Трейдинг", "Астат Енерджі".

Крім того, з 26 квітня на експорт вийшло ПАТ "Центренерго", яке бронювало по 10-11 МВт на кожну годину.

Експорт е/е до Польщі здійснює "ДТЕК Західенерго" - традиційно по 1800 МВт-год на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину - по 75 МВт на кожну годину.

Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили "ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, "ДЕ Трейдинг" (близько 50 МВт), "ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 МВт на одну годину.