Мільярди доларів. В уряді оцінили необхідну суму коштів для підготовки до опалювального сезону

Для підготовки до наступного опалювального сезону Україні необхідно $3,4 млрд.

Ці кошти потрібні для закупівлі необхідних обсягів пального та відновлення пошкодженої генерації, заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров у телемарафоні "Єдині новини".

Озвучена ним сума коштів була розрахована спільно із Світовим банком.

"Для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно $3,4 млрд, у тому числі $1,2 млрд має піти на закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми - на відновлення ліній електропередач, зокрема ліній "Укренерго" та ліній операторів систем розподілу електроенергії (обленерго), а також на відбудову генеруючих потужностей, зокрема теплової генерації, гідроелектростанцій та зеленої генерації. Це приблизно $2,1 млрд ", - заявив Сафаров.

За його словами, цей обсяг коштів потрібно тільки, щоб підготуватися до опалювального сезону, натомість загальна сума для відновлення енергосистеми значно більша.