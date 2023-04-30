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Мінстратегпром (45) Камишін (46)

Україна підписала з виробником Bayraktar три нові угоди

Новини БізнесЦензор Технології Транспорт

baykar

Україна підписала три нові угоди для українських виробників з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 у стамбульському аеропорту ім. Ататюрка.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін.

"Три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління", – написав міністр.

У 2022 році Baykar запустила в небо безпілотний винищувач Kızılelma та уклала перші контракти на експорт важкого ударного безпілотника Akıncı. Обидва безпілотники оснащені українськими двигунами.

Обидві моделі є флагманами турецької безпілотної авіації. Вони здатні переносити навантаження до 1500 кг, злітати на висоту понад 12 км та збивати повітряні цілі.

У січні в Україні завершили проєкт для заводу Bayraktar.
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Хабар за підключення до електро-мережи хоч зкостили туркам до 5 мільйонів баксів?
Чи так і залишили 10, як було 4 місяці тому? https://www.youtube.com/watch?v=DdWZlgYXieE
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30.04.2023 18:49 Відповісти
То не хабар. Це такі тарифи на підключення які всі мають платити.....окрім друзів преЗедента чи через хабар.
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30.04.2023 19:41 Відповісти
Заходиш на Розрахунок нестандартного приєднання до мережі бачиш, що реальна вартість менше на порядки і перестаєш виправдовувати злодіїв від енергетики.
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01.05.2023 14:21 Відповісти
У вас є всі необхідні данні щоб самостійно зробити розрахунок? Чи це так, аби щось сказати?
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01.05.2023 17:26 Відповісти
Беремо дані середнього машинобудівного заводу і рахуємо, всього то треба потужність та приблизно прикинути відстань, все інше беремо по максимуму. Якщо для вас це важко, берете готову курсову по цій тематиці "Електропостачання машинобудівного заводу" і підставляєте дані на сайті. І навіть при максимальних вхідних даних видно, що вартість реального підключення складала не більше 20% від того, що вимагали. Все що вище, то корупційна складова, тобто хабар.
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01.05.2023 18:29 Відповісти
Нестандартне, на то й нестандартне, що його не можно просто так обчіслити. На нього ціну впливає багато факторів як наприклад наявність підстанціїї, та взагалі наявність лєп відповідної напруги (одне діло поставити підстанцію на 5кВ лєп а інше на 15кВ
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01.05.2023 20:15 Відповісти
1. Це не сталеливарний завод чи АЕС, щоб там ставилось для його живлення, якесь дороге унікальне обладнання.
2. Калькулятор підключення рахує вартість підстанції та ЛЕП чи підземного кабелю.
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01.05.2023 22:17 Відповісти
Калькулятор "рахує" лише долю вартості підстанції, кабелів...., для СТАНДАРТНОГО під'єднання, в припущенні, що таких приєднань багато (саме звідси, усі ті умовності про відстань, потужність....). Воно статистично прораховано, на мільйонах підключень, усреднено і виведені формули.
А нестандартне підключення, по суті унікальне і не може бути забито у формули калькулятора і там уже не доля, а ціла підстанція (і то при умові, що з лєп ще щось можно зняти (цього у калькуляторі теж бути не може), і таких умовностей там дофіга і трішки)
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02.05.2023 10:32 Відповісти
********* нестандартне, бо виробництво безпілотників це не сталеливарний завод. Тому щоб все порахувати там і є вибір району підключення, напруга, потужність споживання, відстань, тип підключення. Якщо там на місті нема запасу потужності, то вартість підстанції буде врахована, тим більш, що вони не такі дорогі, якщо це не потужні автотрансформатори для ЛЕП, які передають енергію від електростанцій. У вас нема жодного бажання розібратися, є лише намір виправдати злочинців.
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02.05.2023 12:48 Відповісти
Ви взагалі не розумієте, що таке стандартне/нестандартне від'єднання і робите висновки з якихось своїх міркувань на цей рахунок.
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04.05.2023 10:14 Відповісти
Приєднання.
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04.05.2023 12:07 Відповісти
Не претендую на істину в першій інстанції, але великі тяжкі беспілотники вже не в тренді. Вони себе якось проявили на початку війни коли був динамічний фронт та коли противник не вибудував ешелоновану ППО. Зараз ситуація на фронті різко змінилась і ці БПЛА будуть гарною мішенню для росіян. А коштують вони таких грошей за які можна було б купити цілу купу невеликих вітчизняних БПЛА.
Мені здається що ці контракти мають ярко виражений політичний характер, тобто ми покупаємо лояльнисть до нас Ердогана, сплачуючи гроші його сім'ї. Тобто - корупція знову.
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30.04.2023 19:52 Відповісти
Камышин - абсолютно левый пассажир в Минстратегпроме. Чувака с Укрзализныци временно закинули в министерство, где он ни хрена не понимает, но уже привел с собой всех телок и всех охранников))) Кстати сотрудники Минстратегпрома - бомжи, зарплата самая низкая среди других министерств.
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30.04.2023 21:10 Відповісти
a Kizilelma i Akinci zmozhut prohodyty cherez rosiysku PPO do Moskvy i Pitera i Belgoroda z Voronezhem, do Krymskogo mostu?
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30.04.2023 23:43 Відповісти
Х.з., Україна - одна всього з 10 країн на планеті, яка має повний цикл виробництва літаків. І Туреччини у цьому списку немає...
Де ж той "гетьман" український?...
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01.05.2023 13:46 Відповісти
 
 