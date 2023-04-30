Україна підписала з виробником Bayraktar три нові угоди
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Україна підписала три нові угоди для українських виробників з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 у стамбульському аеропорту ім. Ататюрка.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін.
"Три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління", – написав міністр.
У 2022 році Baykar запустила в небо безпілотний винищувач Kızılelma та уклала перші контракти на експорт важкого ударного безпілотника Akıncı. Обидва безпілотники оснащені українськими двигунами.
Обидві моделі є флагманами турецької безпілотної авіації. Вони здатні переносити навантаження до 1500 кг, злітати на висоту понад 12 км та збивати повітряні цілі.
У січні в Україні завершили проєкт для заводу Bayraktar.
Будь ласка, зачекайте...
Чи так і залишили 10, як було 4 місяці тому? https://www.youtube.com/watch?v=DdWZlgYXieE
2. Калькулятор підключення рахує вартість підстанції та ЛЕП чи підземного кабелю.
А нестандартне підключення, по суті унікальне і не може бути забито у формули калькулятора і там уже не доля, а ціла підстанція (і то при умові, що з лєп ще щось можно зняти (цього у калькуляторі теж бути не може), і таких умовностей там дофіга і трішки)
Мені здається що ці контракти мають ярко виражений політичний характер, тобто ми покупаємо лояльнисть до нас Ердогана, сплачуючи гроші його сім'ї. Тобто - корупція знову.
Де ж той "гетьман" український?...