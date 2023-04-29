Заборона Єврокомісії щодо імпорту агропродукції з України почне діяти 2 травня, – ЗМІ

До 2 травня Польща має відмовитися від заборони на імпорт десятків продуктів харчування з України і замінити її рішенням Єврокомісії, а саме ембарго на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Про це пише польське видання RMF24 з посиланням на джерела у Брюсселі, передає Європейська правда.

Зазначається, що Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту ЄС, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України, і хоче, щоб регламент набув чинності 2 травня.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз ЄК чекає на конкретні рішення з цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

Як повідомлялося, Європейська комісія в результаті переговорів досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродукції. Ключовим елементом досягнутих домовленостей, є, зокрема, скасування односторонніх заходів щодо імпорту української продукції з боку згаданих країн.

Водночас застосовуватимуться виключні захисні заходи для чотирьох продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникового насіння. Водночас, Єврокомісія виділить додатково 100 млн євро для допомоги фермерам у згаданих державах ЄС.

Крім того, будуть порушені розслідування щодо необхідності застосування захисних заходів у імпорті інших продуктів з України, включаючи соняшникову олію.

При цьому, водночас Україна висловила протест Польщі та Євросоюзу через запровадження обмежень на імпорт української продукції. У відомстві наголосили, що такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, "не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС".