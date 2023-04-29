"Нафтогаз" зафіксував ціну на газ для населення до травня 2024 року
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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Дія тарифу триватиме з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.
За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.
Як повідомлялося, напередодні Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії до кінця літа.
Будь ласка, зачекайте...
Компанія отримала 60,2 млрд грн чистого прибутку. Джерело: https://biz.censor.net/r3411976
А дивлюсь маршрутні таксі як їздили тау їздять
уже більше року без підвищення тарифу
/ніхто не збранкутів/---це показує тарифи нормальні
А перед війною вправляли мізки що тарифи
На проїзд піднять потрібно на 50%
Ціни на хліб підняли в. двічі /мовчки жуєм/
Недарма міні пекарні на кожній зупинкі
Служби захисту населення не має
26.01.2021 - " Шмигаль про результати аудиту "Нафтогазу": СБУ веде провадження, усі матеріали представлять.
13.09.2022 - "Нафтогаз" не пускає представників Держаудитслужби :тимчасова комісія ВР вимагає аудит компанії та її дочірніх структур. Депутати хочуть знати, за рахунок чого "Нафтогаз" формує свої прибутки, чому несе збитки і чому падає видобуток. "
То яка собівартість видобутку газу "Нафтогазом" ?