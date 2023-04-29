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"Нафтогаз" зафіксував ціну на газ для населення до травня 2024 року

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газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Дія тарифу триватиме з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Як повідомлялося, напередодні Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії до кінця літа.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+2
Дуже добре
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29.04.2023 19:19
+2
Найприбутковішою компанією України у 2022 році стало найбільше газовидобувне підприємство "Укргазвидобування" з групи НАК "Нафтогаз".

Компанія отримала 60,2 млрд грн чистого прибутку. Джерело: https://biz.censor.net/r3411976
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30.04.2023 09:52
+2
да, да, бабушке своей расскажи эти пугалки - с 02.22г на нашей улице каждый второй дом не платит
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30.04.2023 10:31
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29.04.2023 19:19 Відповісти
Хто заплате за банкет?
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29.04.2023 22:38 Відповісти
Найприбутковішою компанією України у 2022 році стало найбільше газовидобувне підприємство "Укргазвидобування" з групи НАК "Нафтогаз".

Компанія отримала 60,2 млрд грн чистого прибутку. Джерело: https://biz.censor.net/r3411976
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30.04.2023 09:52 Відповісти
60% абонентов не платит за газ сейчас, если повысят - будет 90%
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29.04.2023 22:40 Відповісти
уже за мес после простречки тебе отрежут газ, и быстро оплатишь не только прострочку а и отключение с подключением, а если квартира без доступа то отключает гандонище Фирташ весь дом иза утечки газа
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30.04.2023 09:56 Відповісти
да, да, бабушке своей расскажи эти пугалки - с 02.22г на нашей улице каждый второй дом не платит
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30.04.2023 10:31 Відповісти
врятли я тебя напугаю если ты самого гандона Фирташа не боишся к которому раком на поклон сам арахамия ездил, а нафтогаз еще досих пор облгазы не вернул - выганяют клоунов с облгазов пенделями
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30.04.2023 12:37 Відповісти
Надо особое внимание обратить на фирташевский Николаевгаз. Там сидят такие шакалы, что мне сдается, они работают на членоголового фюрера репоедов, *****, срущего в чемодан
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01.05.2023 12:10 Відповісти
Бот, більшість не платять, бо грошей зовсім нема. Відріжуть, але гроші не з'являться. Ті часи, коли позичали чи продавали щось зайве пройшли, бо вже ні у кого і нічого.
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01.05.2023 14:10 Відповісти
Всі бізнеси по висновках преси в страшних збитках
А дивлюсь маршрутні таксі як їздили тау їздять
уже більше року без підвищення тарифу
/ніхто не збранкутів/---це показує тарифи нормальні
А перед війною вправляли мізки що тарифи
На проїзд піднять потрібно на 50%
Ціни на хліб підняли в. двічі /мовчки жуєм/
Недарма міні пекарні на кожній зупинкі
Служби захисту населення не має
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30.04.2023 14:18 Відповісти
скільки ти витрачаєш на хліб? мабуть рашіе 100 грн. в міс а тепер 300?? І це тебе дібіла у війну турбує ??? Піди застрелись тормоз якщо у тебе такі проблеми!
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30.04.2023 19:31 Відповісти
06.10.2020 - "Мінус" 75 мільярдів , що показав аудит Нафтогазу і хто понесе покарання."

26.01.2021 - " Шмигаль про результати аудиту "Нафтогазу": СБУ веде провадження, усі матеріали представлять.

13.09.2022 - "Нафтогаз" не пускає представників Держаудитслужби :тимчасова комісія ВР вимагає аудит компанії та її дочірніх структур. Депутати хочуть знати, за рахунок чого "Нафтогаз" формує свої прибутки, чому несе збитки і чому падає видобуток. "

То яка собівартість видобутку газу "Нафтогазом" ?
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30.04.2023 15:21 Відповісти
и за эту цену мы дожны цалавать в жопу каждый день непрерывно?
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30.04.2023 17:12 Відповісти
а когда кончится война, хоть и эту цену платить 80% жителей накладно, то будет30-40 тысяч гривень, вот тогда обрадуемся и евросоюзу и нато, а пока радуемся войне
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30.04.2023 17:17 Відповісти
да я хочу платить за газ как американец и европеец!! да хоть 50000!!! и ты никогда в жизни не поймеш что я при этом буду жить лучше чем ты со своей ценой в 10 грн
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30.04.2023 19:18 Відповісти
я тоже хочу иметь такиую зарплату или пенсию, чтобы платить, а этого не будет, будет ослу морковка- цены европейские зарплаты украинские
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30.04.2023 21:45 Відповісти
я же писал что ты тупая -тебе не дано понять почему в америке американские цены и американские зп
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30.04.2023 21:51 Відповісти
Потрібно працювати як в США ви уявлення не маєте як працюють в Європі щоб мати високий ВВП.
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01.05.2023 14:05 Відповісти
Знак питання у вас зайвий.
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01.05.2023 14:07 Відповісти
вот что такое допустить жидов к власти, а за 30 лет они титульную нацию в жопу и в окопы засунули, сами жируют и украиной торгуют
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30.04.2023 17:19 Відповісти
на своего ***** посмотри - роттенберг или как там кацап себя назвал
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30.04.2023 19:22 Відповісти
Самі обрали ,хоть поржем, гірше не буде....Що не смішно?
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01.05.2023 14:06 Відповісти
 
 